Así se vendieron los últimos boletos para el juego de tiktokers

En las últimas horas se reveló cómo obtener los boletos para el partido de tiktokers Honduras vs El Salvador. Esta fue la reacción de los sampedranos tras el anuncio.

1 de 10

Una verdadera algarabía se vivió este jueves en San Pedro Sula tras el anuncio de la nueva tanda de boletos para el esperado partido de tiktokers Honduras vs. El Salvador. Muchos sampedranos mostraron su decepción en el cierre de la venta.

 Foto: Mauricio Ayala / LA PRENSA
Así se vendieron los últimos boletos para el juego de tiktokers
2 de 10

Entre gritos y desesperación, cientos de sampedranos llegaron a Diunsa San Fernando de San Pedro Sula para no quedarse fuera de este espectáculo que ha causado sensación en todo el país.

 Foto: Mauricio Ayala / LA PRENSA
Así se vendieron los últimos boletos para el juego de tiktokers
3 de 10

La euforia se debe a la revancha futbolera entre los tiktokers más populares de Honduras y de El Salvador. El primer duelo se jugó en tierras cuscatlecas, donde El Salvador se impuso 3-2.

Foto: Mauricio Ayala / LA PRENSA
Así se vendieron los últimos boletos para el juego de tiktokers
4 de 10

Ahora, el turno es de Honduras, con el estadio Morazán como escenario este viernes 22 de agosto a las 6:00 de la tarde, en un partido donde el equipo liderado por Supremo buscará quedarse con la victoria.

 Foto: Mauricio Ayala / LA PRENSA
Así se vendieron los últimos boletos para el juego de tiktokers
5 de 10

El entusiasmo de la afición ha sido tal que la primera venta de boletos se agotó en menos de un día.

 Foto: Mauricio Ayala / LA PRENSA
Así se vendieron los últimos boletos para el juego de tiktokers
6 de 10

Ante la alta demanda, la organización habilitó un segundo lote de apenas 1,500 entradas adicionales, las cuales también se vendieron rápidamente, dejando claro que los 18,000 boletos disponibles en total fueron colocados en tiempo récord.

 Foto: Mauricio Ayala / LA PRENSA
Así se vendieron los últimos boletos para el juego de tiktokers
7 de 10

Los precios se mantuvieron accesibles: 50 lempiras en populares y 100 lempiras en preferencial, lo que permitió que miles de jóvenes, familias y fanáticos de los tiktokers corrieran a asegurar su lugar en el evento.

 Foto: Mauricio Ayala / LA PRENSA
Así se vendieron los últimos boletos para el juego de tiktokers
8 de 10

En la venta de boletos solo permitieron adquirir uno por persona, con el fin de evitar la venta en el mercado negro.

 Foto: Mauricio Ayala / LA PRENSA
Así se vendieron los últimos boletos para el juego de tiktokers
9 de 10

Lenin García, gerente del proyecto, reveló que ya se han vendido más de 15,000 entradas y que solo quedaban disponibles 2,000 boletos para alcanzar la meta de 17,000 asistentes y así colapsar el Estadio Francisco Morazán.

 Foto: Mauricio Ayala / LA PRENSA
Así se vendieron los últimos boletos para el juego de tiktokers
10 de 10

Aún no se confirma si Supremo anunciará una nueva tanda de venta de boletos.

 Foto: Mauricio Ayala / LA PRENSA
