Barcelona sufrió baja en último día, duro golpe al Dibu y fichaje de 150 millones

CIERRE DEL MERCADO // Barcelona anunció su última baja, crack dejó a CR7, fichaje histórico en la Premier y giro inesperado del 'Dibu' Martínez.
El mercado de fichajes de Europa llegó este lunes 1 de septiembre a su fin. Esto se vivió en el último día de fichajes.
OFICIAL // El Chelsea cerró la venta del lateral inglés Ben Chilwell al Estrasburgo en una operación que incluye un contrato por dos temporadas, hasta junio de 2027, para el internacional británico.
OFICIAL // Chukwueze se convierte en nuevo jugador del Fulham: "El Fulham está encantado de confirmar el fichaje de Samuel Chukwueze procedente del Milan. Se incorpora en calidad de cedido durante toda la temporada 2025/26, con opción a que el traspaso sea permanente"
OFICIAL // El Arsenal anunció la cesión del ucraniano Oleksandr Zinchenko al Nottingham Forest hasta final de temporada.
OFICIAL // el extremo Bryan Gil regresa al Girona tras un curso cedido en Montilivi.
OFICIAL // El Real Betis y el Fenerbahçe turco han acordado la cesión hasta final de temporada al club verdiblanco, sin opción de compra, del centrocampista marroquí de origen neerlandés Sofyan Amrabat.
OFICIAL // El Como 1907 rescindió este lunes el contrato del inglés Dele Alli, que solo disputó 10 minutos con los 'lariani', en un partido en el que acabó expulsado. El centrocampista inglés, ex del Tottenham, del Everton y del Besiktas, es, según desveló Sky Sports Italia, de nuevo agente libre tras ocho meses en el equipo de Cesc Fàbregas, que probó a rescatar su talento pese a que no jugaba desde el 19 de mayo de 2024.
OFICIAL // El Chelsea ha decidido cancelar la cesión del español Marc Guiu al Sunderland y repescarlo tras la lesión de Liam Delap, que puede estar dos meses de baja.Delap se lesionó este sábado en el triunfo contra el Fulham y Enzo Maresca, técnico de los 'Blues' confirmó que estará entre seis y ocho semanas de baja.
OFICIAL // El Tottenham Hotspur ha conseguido la cesión de Ramal Kolo Muni, que llega del Paris Saint Germain, hasta final de temporada.El atacante francés, que no entraba en los planes de Luis Enrique, pasó la recta final de la última campaña en el Juventus de Turín, en el que anotó diez goles en 22 encuentros.
OFICIAL // El Manchester United ha llegado a un acuerdo para fichar al portero Senne Lammens, del Amberes belga, por 18 millones de libras (21 millones de euros). Lammens, apodado como el nuevo Thibaut Courtois, ha firmado un contrato de cinco temporadas con los 'Red Devils' y llega para solucionar los problemas en la portería de los de Rúben Amorim.
OFICIAL // El París Saint-Germain (PSG) anunció este lunes la transferencia al Fenerbahçe turco del internacional español Marco Asensio, quien había jugado los últimos seis meses cedido en el Aston Villa inglés.
OFICIAL // El argentino Emiliano Martínez, campeón del mundo con Argentina en 2022, se ha quedado en el Aston Villa, pese a los rumores que le situaban en un traspaso al Manchester United. El 'Dibu' buscaba una salida desde el final de la temporada pasada, pero no ha sido posible después de que el United haya optado por firmar a Lammens.
OFICIAL // La Real Sociedad y el París Saint-Germain han acordado el traspaso de Carlos Soler al club donostiarra, con el que se compromete hasta el final de la temporada 2028-2029, con opción para prorrogar el contrato una campaña más.
OFICIAL // El Betis ha oficializado este lunes el fichaje del extremo brasileño Antony dos Santos para las próximas cinco temporadas procedente del Manchester United inglés, al que el club sevillano pagará unos 25 millones de euros más la mitad de una posible plusvalía en caso de venta, informaron a EFE fuentes de la operación.
OFICIAL // El Manchester United anunció que ha cedido al delantero Rasmus Hojlund al Nápoles hasta final de temporada en una operación que incluye una cláusula de compra obligatoria por 44 millones de euros.
OFICIAL // El Liverpool anunció este lunes el fichaje de Alexander Isak, por 125 millones de libras, más 5 en variables, que puede disparar el coste total hasta los 150 millones de euros.
OFICIAL // El Atlético de Madrid, en el último día del mercado de fichajes, se reforzó con el extremo argentino Nicolás González, la octava y última incorporación para la plantilla dirigida por Diego Simeone, procedente del Juventus.
OFICIAL // El Milan cerró este lunes su mercado de fichajes con las incorporaciones del centrocampista francés Adrien Rabiot, procedente del Olympique Marsella.
OFICIAL // Etta Eyong se convierte en nuevo jugador del Levante, equipo donde milita el catracho Kervin Arriaga.
OFICIAL // El Aston Villa ha llegado a un acuerdo con el Manchester United para la cesión hasta final de temporada del extremo Jadon Sancho.
OFICIAL // El francés Benjamin Pavard completó este lunes, último día de mercado, su cesión desde el Inter de Milán al Olympique de Marsella.
CONFIRMADO // Ha traicionado a Cristiano Ronaldo en el último día. Laporte, acuerdo total con el Athletic. Laporte va a volver a la que fuera su casa después de que se haya desatascado la negociación con Al Nassr. Firmará por tres años.
OFICIAL // El Villarreal ha incorporado en el último día del plazo de fichajes al delantero internacional georgiano George Mikautadze, que llega procedente del Olympique de Lyon y firma por seis temporadas, informó el club castellonense.
OFICIAL // Héctor Fort deja al Barcelona y se marcha cedido al Elche hasta junio del 2026.
OFICIAL // El Bayer Leverkusen ha anunciado el fichaje del argentino, Ezequiel Fernández. Llega procedente del Al Qadsiah y firma hasta junio del 2030.
OFICIAL // El inglés Jamie Vardy, leyenda del Leicester City, se convirtió este lunes en nuevo jugador del Cremonese, recién ascendido a la Serie A y equipo al que llegó como agente libre.
OFICIAL // El paraguayo Julio Enciso, jugador hasta este lunes del Brighton & Hove Albion, se ha marchado traspasado al Estrasburgo, por una cantidad cercana a los 16 millones de euros.
CONFIRMADO // Fabrizio Romano informa que Akanji deja al Manchester City y se convertirá en nuevo jugador del Inter de Milán.
OFICIAL // El delantero ucraniano Vladyslav, procedente del Dynamo de Kiev, se ha convertido este lunes en nuevo futbolista del Girona hasta el 30 de junio de 2030, según ha confirmado el club catalán.
OFICIAL // Yunus Musah deja al AC Milan y ficha por Atalanta. Fue cedido hasta el 2026 con opción de compra.
OFICIAL // El italiano Emerson Palmieri se convierte en nuevo jugador del Olympique de Marsella. Llega procedente del West Ham.
OFICIAL // Nicolas Jackson se va del Chelsea; los Blues y el Bayern de Múnich llegaron a un acuerdo por el jugador: se va cedido y con obligación de compra en 65 millones de euros.
FICHAJE CAIDO. El traspaso de Marc Guehi al Liverpool, que parecía cerrado en las últimas horas del mercado, se ha frustrado después de que el Crystal Palace no pudiera concretar el fichaje de Igor Julio, que firmará por el West Ham.
OFICIAL // El Bayer Leverkusen alemán ha anunciado este lunes la destitución del entrenador neerlandés Erik ten Hag, que fichó el pasado mayo en sustitución del español Xabi Alonso, actual técnico del Real Madrid.
"El Bayer 04 Leverkusen ha despedido al entrenador Erik ten Hag con efecto inmediato. Así lo ha decidido el Comité de Accionistas, órgano supervisor del club, por recomendación de la dirección del Bayer 04. El cuerpo técnico asistente se hará cargo provisionalmente de los entrenamientos", indica en su anuncio el club germano.
Tras anunciar su despido, el Bayer Leverkusen habría contactado ya la semana pasada con Xavi Hernández para que se hiciera cargo del banquillo, esto según el periodista Andres Weiss. Sin embargo, desde Marca informan que el español ha dicho que no, ya que no tiene intención de dirigir a corto plazo.
El Barcelona da por segura la continuidad de Fermín López, ya que el jugador no ha pedido irse y el club no ha recibido una oferta de mercado por él.
El guardameta italiano, Gianluigi Donnarumma, ya ha estampado su firma en el contrato con el Manchester City tras dejar al PSG.
OFICIAL // El delantero chileno Alexis Sánchez, procedente del Udinese italiano, llegó este lunes al aeropuerto sevillano de San Pablo para formalizar un contrato de una temporada con el Sevilla, club en el que suplirá al extremo belga Dodi Lukebakio, máximo goleador sevillista la pasada campaña que acaba de ser traspasado al Benfica.
OFICIAL // El francés Christopher Nkunku se convirtió este sábado en nuevo jugador del Milan por las próximas 5 temporadas, hasta 2030.
SE VA DEL CITY. El Galatasaray de Turquía y Manchester City llegaron a un acuerdo por Ilkay Gündogan por un contrato de dos años.