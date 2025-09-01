Barcelona sufrió baja en último día, duro golpe al Dibu y fichaje de 150 millones

OFICIAL // El Como 1907 rescindió este lunes el contrato del inglés Dele Alli, que solo disputó 10 minutos con los 'lariani', en un partido en el que acabó expulsado. El centrocampista inglés, ex del Tottenham, del Everton y del Besiktas, es, según desveló Sky Sports Italia, de nuevo agente libre tras ocho meses en el equipo de Cesc Fàbregas, que probó a rescatar su talento pese a que no jugaba desde el 19 de mayo de 2024.