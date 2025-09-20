La "trampa" de los tiktokers de Nicaragua ante Honduras: Muchos no lo saben

Los tiktokers de la selección de Nicaragua le hicieron una peculiar "trampa" a los de Honduras en el juego que se disputó la noche del viernes en la capital Managua.
La Selección de Tiktokers de Honduras, con el estreno del "Primi" Maradiaga en el banquillo, logró su primer triunfo en el extranjero y lo hizo a costas de Nicaragua. Los creadores de contenido catrachos vencieron por 1-2 a los 'nicas' en el Estadio Nacional de Managua.
Los chicos de la selección de Tiktokers de Honduras celebraron en el estadio Nacional su victoria lograda ante Nicaragua.
Sin embargo pasó algo que pasó desapercibido, aunque pudo generar polémica si la selección de Tiktokers de Nicaragua hubiese vencido a la de Honduras.
La trampa: Resulta que uno de los chicos que jugó con los tiktokers de Nicaragua en el duelo ante Honduras fue un futbolista profesional que estuvo en la cancha por muchos años.
Su nombre es Luis Fernando Copete, un jugador profesional que tuvo grandes temporadas en la primera división de Nicaragua.
Luis Fernando Copete nació en Colombia, pero se naturalizó nicaragüense.
Luis Fernando Copete ganó un total de tres títulos con el Diriangén de Nicaragua y jugó ante los tiktokers de Honduras.
Apenas el pasado mes de junio, el Diriangén anunció el adiós del zaguero central Luis Fernando Copete.
Luis Fernando Copete inclusive ha sido seleccionado de Nicaragua llegando a enfrentar a la selección de Argentina.
Los creadores de contenido de Nicaragua utilizaron a un jugador profesional en el duelo ante Honduras en una decisión polémica.
Luis Fernando Copete cuenta con amplia experiencia como jugador profesional, juega desde el 2009.
Además de Colombia y Nicaragua, Luis Fernando Copete ha pasado en clubes de Ligas de Costa Rica, Perú y Bolivia.