Supremo hace anuncio sobre Selección de Tiktokers y sorprende con nueva sede

La Selección de Tiktokers de Honduras ha causado revuelo con sus partidos y shows en suelo catracho. Supremo ha anunciado una nueva noticia sobre el equipo y sede de su proximo partido.
Aunque todo parecía indicar que el juego ante Guatemala hace unos días era el último, Supremo ha revelado nuevos detalles sobre la Baleada Mecánica.
El creador de contenido sabe la magnitud de lo que han sido estos eventos que unieron el deporte y el entretenimiento, por lo que se prepara para recibir a una nueva selección.
La "H" Tiktokera viene de perder ante Brasil en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula y ante Guatemala. Ahora, ponen su mente para recibir a un viejo conocido.
Fue Supremo, el capitán de los creadores de contenido catrachos quien sorprendió a sus seguidores con una gran noticia que los pone contentos.
Y es que en los próximos días se avecina el que parece ser el último partido del año de los tiktokers hondureños, quienes esperan sumar su segunda victoria en casa, luego de ganarle 2-1 a El Salvador.
El rival será Nicaragua, en una revancha que promete ser pareja y con alta intensidad. La representación de tiktokers hondureños ganó 1-2 en tierras nicas, y ahora van por el gane definitivo en ambas llaves.
De momento, no revelaron la fecha exacta del partido, pero se maneja que puede ser el 24 o 31 de octubre del 2025.
Los seguidores de los tiktokers se han preguntado cuál será la sede del partido ante los nicas. Pues, Supremo hizo la consulta en sus redes sociales para que sean sus seguidores quienes elijan.
La Ceiba, Olancho y Tegucigalpa, esta última ciudad con un "2 % de probabilidades" de ejecutarse, por lo que las más fuertes eran las dos primeras opciones.
Posteriormente, un día después, fue el mismo Supremo que mediante una publicación expresó lo siguiente: "A llenar el estadio de La Ceiba y disfruten del show".
Con eso, parece confirmarse que el partido de tiktokers de Honduras vs Nicaragua tendrá lugar en el renovado Estadio Ceibeño, la ciudad que vio crecer como espuma al mencionado creador digital.
El recinto de la ciudad de La Ceiba, Honduras fue remodelado recientemente y ahora cuenta con engramillado de primer nivel.
El recinto cuenta con una capacidad para recibir a un aproximado de 18,000 personas.
Se espera una nueva gran multidud, ya que los creadores de contenido ya llenaron el estadio Olímpico y Morazán en San Pedro Sula.
Asimismo, Supremo también hizo otra importante revelación, y es que parece que vendrán más partidos de la H tiktokera.
"Se están acercando Selecciones de creadores como Chile, México, USA y Colombia, pero posiblemente para el próximo año", afirmó, de lo cual no se saben más detalles. De igual manera, se prevé que este equipo de fútbol pueda participar en un torneo de selecciones, en donde participan diferentes países, con fecha aún desconocida.