Festejó con sus dos esposas tras título de Senegal: "Siempre están a mi lado"

El pasado domingo la Selección de Senegal se coronó campeona de la Copa Africana tras vencer en una polémica final a Marruecos. Ahora en redes se ha hecho viral un curioso festejo.
Senegal se proclamó campeón de la Copa de África frente a Marruecos (1-0) en la capital marroquí, Rabat, en un partido que rozó el escándalo, con amenaza de abandono por parte de los jugadores de Senegal, por iniciativa de Thiaw, en protesta por un penalti señalado a favor de Marruecos en el tiempo añadido (minuto 95).
Fue Mané el que los convenció para regresar al campo. Brahim Díaz tiró el penalti al estilo Panenka, lo detuvo el meta Edouard Mendy y, en la prórroga, un gol de Pape Gueye le dio el triunfo a los Leones del Teranga.
Pero en Senegal todo ha sido fiesta después de coronarse en el torneo de su zona. Uno de los que ha felicitado a la Selección ha sido su presidente Bassirou-Diomaye Faye.
El mandatario premió a los jugadores de su selección, los "Leones de la Teranga", con el pago de 75 millones de francos CFA (cerca de 115.000 euros) y la entrega de terrenos a cada uno por conseguir este domingo en Marruecos su segunda Copa de África, una victoria que ha desatado la euforia en el país.
"He entregado a cada León presente 75 millones de francos CFA", afirmó el presidente la pasada noche desde el Palacio de la República, al precisar que también recibirán parcelas de 1.500 metros cuadrados en la Petite-Côte (Pequeña Costa, en francés), una popular zona del litoral senegalés al sur de la capital, Dakar.
Según recogieron medios locales, Faye anunció también premios económicos y terrenos inferiores para los dirigentes de la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) y todos los miembros de la delegación que su país envió a la Copa de África, así como un total de 305 millones de francos CFA para el Ministerio de Deportes (cerca de medio millón de euros).
El presidente recibió a los jugadores después de que éstos desfilaran por las calles de Dakar para presentar su trofeo a miles de ciudadanos, en una ruta que incluyó el barrio Patte d’Oie (Pata de Ganzo), punto neurálgico de la ciudad y habitual lugar de procesiones multitudinarias.
En un autobús descapotable decorado con los colores nacionales -verde, rojo y amarillo-, el capitán del combinado nacional, Sadio Mané, y sus compañeros no se cansaron de celebrar rodeados por el clamor de sus compatriotas, mientras los aficionados cantaban y bailaban al compás de tambores tradicionales.
Ahora bien, días después de los festejos de Senegal tras coronarse en la Copa Africana, hay una imagen que ha causado revuelo en las redes sociales.
Y es que, Bassirou-Diomaye Faye, el presidente de Senegal celebró a lo grande: festejó la Copa Africana de Naciones junto a sus dos esposas.
En las imágenes se le puede ver acompañada de ellas. En Senegal es algo normalizado, ya que la poligamia está muy extendida, en especial en las zonas rurales.
"Tengo hijos preciosos porque tengo esposas formidables. Ellas son muy bellas. Le doy las gracias a Dios porque siempre están a mi lado", había dicho en su momento Faye.
Bassirou-Diomaye Faye está casado con Marie Khone Faye desde hace 15 años (madre de sus cuatro hijos) y con Absa Faye, desde 2023
Las imágenes han sido compartidas por los usuarios y medios en redes, lo que ha desatado revuelo.
Esto sucede después de que el conjunto senegalés logró el segundo trofeo continental de su historia y alargó el maleficio de más de medio siglo de su rival.