Saíd Martínez hace historia en Mundial: polémica, indignación y agónico gol de Qatar vs Suiza

Las imágenes el histórico partido del Mundial 2026 que pitó el árbitro hondureño Saíd Martínez, protagonista del Qatar 1-1 Suiza por el Grupo B.
Así aparecieron los aficionados de Qatar en el San Francisco Bay Area Stadium para el partido contra Suiza.
Esta bella aficionada qatarí robó miradas en el San Francisco Bay Area Stadium.
Niños qataríes y suizos disfrutaron del partido del Mundial 2026 en el San Francisco Bay Area Stadium.
La afición de Suiza también dijo presente en el San Francisco Bay Area Stadium.
Honduras presente en el Mundial. El árbitro hondureño Saíd Martínez junto a sus compatriotas Walter López y Cristian Ramírez para pitar el partido Qatar vs Suiza.
Saíd Martínez, Walter López y Cristian Ramírez hicieron historia en el Mundial 2026.
Saíd Martínez al momento de lanzar la moneda frente a los capitanes de Qatar y Suiza para elegir cancha.
Los capitanes de Qatar y Suiza se saludan antes del inicio del partido del Mundial 2026. Un momento soñado para los árbitros hondureños.
La performance de Saíd Martínez no pasó desapercibida en el partido entre Qatar y Suiza y su nombre quedará marcado en la historia del Mundial United 2026.
Apenas a los 13 minutos del partido, Saíd Martínez pitó el primer penal oficial del Mundial 2026 y fue a favor de Suiza tras una falta del portero qatarí Mahmoud Abunada contra Rubén Vargas.
Breel Embolo asumió la responsabilidad desde los once pasos y no falló. Con temple y precisión, el delantero suizo ejecutó el disparo para batir al guardameta qatarí y poner en ventaja a su selección en un momento clave del encuentro.
La celebración de los jugadores de Suiza tras el gol de penal de Breel Embolo contra Qatar.
Breel Embolo se convirtió en el primer goleador de Suiza en este Mundial 2026.
Los suizos empezaron bien el partido contra Qatar y temprano se pusieron en ventaja.
Llegó el turno de la pausa de hidratación, un momento del partido que está indignando a los aficionados. La FIFA ha impuesto de manera obligatoria estos breaks durante el Mundial han dividido los partidos en 'cuatro periodos', como sucede en ligas estadounidenses como la NFL o la NBA, y abierto nuevas ventanas publicitarias para las televisiones, a la vez que está indignando a muchos espectadores, especialmente a los que siguen el torneo a través de la pantalla.
"Viene el break de hidratación y ya saben lo que eso significa. Ahí nos vemos (literalmente)". Es el tuit que la cadena Telemundo tiene fijado en su perfil de X, ya que es la única en EE.UU. que ha decidido no introducir bloques de anuncios durante estas dos pausas forzosas, que deben realizarse en torno al minuto 22 de cada tiempo.
El lamento de Edmilson Junior de Qatar tras una ocasión fallada contra Suiza.
Saíd Martínez hizo un trabajo aceptable en su debut en el Mundial 2026 en el partido Qatar vs Suiza.
El hondureño demostró su capacidad para llevar el partido y no tuvo desaciertos. Pitó bien el penal para Suiza.
En el minuto 94, este cabezazo del centrocampista Boualem Khoukhi acabó en el gol agónico del empate de Qatar 1-1 contra Suiza.
La felicidad de Boualem Khoukhi tras marcar su gol que salvó a Qatar de la derrota contra Suiza.
La euforia de Pedro Miguel celebrando el gol de su compañero Boualem Khoukhi para el empate de Qatar.
La locura se apoderó de los jugadores qataríes tras lograr empatar el partido en el último suspiro del duelo contra Suiza.
Pura felicidad y euforia en los jugadores de Qatar tras el gol del empate contra Suiza en el último minuto.
La polémica vino con el gol de Suiza. Según la cuenta Archivo VAR, Remo Freuler está ligerísimamente adelantado al último defensor, por tanto es fuera de juego. "El VAR decidió no mostrar el análisis del SAOT en ningún momento del partido".
Archivo VAR califica a Saíd Martínez con "el mejor arbitraje hasta el momento" del Mundial 2026.
La tristeza y desolación de lo jugadores de Suiza tras el gol de Qatar que los dejó sin el triunfo en el debut del Mundial 2026.
Los futbolistas de Qatar se abrazaron emocionados celebrando el empate que lograron contra Suiza en el Mundial 2026.