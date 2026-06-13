Saíd Martínez hace historia en Mundial: polémica, indignación y agónico gol de Qatar vs Suiza

Llegó el turno de la pausa de hidratación, un momento del partido que está indignando a los aficionados. La FIFA ha impuesto de manera obligatoria estos breaks durante el Mundial han dividido los partidos en 'cuatro periodos', como sucede en ligas estadounidenses como la NFL o la NBA, y abierto nuevas ventanas publicitarias para las televisiones, a la vez que está indignando a muchos espectadores, especialmente a los que siguen el torneo a través de la pantalla.