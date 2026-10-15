Revuelo por Dereck Moncada tras su golazo en Conference: esto dicen del hondureño

Desde cuentas de Suiza también reaccionaron: "¡Qué remontada y qué resultado para el Lugano frente a los campeones serbios! Cuando perdían 2-1 en el minuto 84, el gol del empate de la joven promesa hondureña de 18 años, Dereck Moncada, fue seguido por un tanto de penalti de Anto Grgic en los instantes finales. Tres puntos excelentes para comenzar la campaña".