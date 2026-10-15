Revuelo por Dereck Moncada tras su golazo en Conference: esto dicen del hondureño

Dereck Moncada se destapó con golazo en la UEFA Conference League y las redes se desataron. Esto dicen del hondureño.
Diario DIEZ: "LO DE DERECK ES TOTALMENTE UNA LOCURA. En 11 minutos en la cancha prendió la pelota así. El golazo del hondureño en su debut en la Conference League".
Desde la Federación también destacaron el tanto del joven jugador hondureño en Conference League.
TDTV sobre el gol de Moncada en Conference League: "Escándaloso el nivel del cipote de 18 años en Europa".
En redes se desató el revuelo: "Se dice en CONCACAF que las selecciones que actualmente llevan futbolistas a Europa son los de Países Caribeños, Que los Centroamericanos no tienen talento".
"Este cipote la sigue rompiendo en #Europa Dereck Moncada anotando en la Conference League con su equipo frente a la Estrella Roja de Belgrado"
El periodista Óscar Funes destacó la anotación: "Recepción de pecho y gran definición ante la salida del arquero. Dereck Moncada tenía 11 minutos en cancha y puso el empate para Lugano que terminó ganando 3 a 2. Es el presente y futuro de Honduras. 18 años y sigue sumando goles en Europa".
Mario Jafeth Moreno, periodista de DIEZ: "Golazo del mejor futbolista hondureño en la actualidad. Lo hizo para igualar el partido ante Estrella Roja por Conference League. El futuro de Dereck Moncada no tiene techo".
Desde ESPN Centroamérica: "EL CATRACHO NO SE CANSA DE BRILLAR".
"DEBUT DE ENSUEÑO PARA DERECK MONCADA. En la Conference League, el Lugano lo perdía al minuto (73') cuando ingresó el cipote de 18 años, ONCE MINUTOS DESPUÉS DERECK MONCADA EMPATÓ", son otras de las reacciones en redes.
Desde cuentas de Suiza también reaccionaron: "¡Qué remontada y qué resultado para el Lugano frente a los campeones serbios! Cuando perdían 2-1 en el minuto 84, el gol del empate de la joven promesa hondureña de 18 años, Dereck Moncada, fue seguido por un tanto de penalti de Anto Grgic en los instantes finales. Tres puntos excelentes para comenzar la campaña".
Johan Raudales, periodista de DIEZ: "El mejor de Honduras y nadie lo va a discutir. Tenemos una joya inmensa y que sigue explotando en Europa".
El periodista Gustavo Roca también resaltó: "NACIDO PARA BRILLAR. Dereck Moncada IMPULSÓ la remontada del Lugano FC ante el Estrella Roja de Serbia en la Conference League".
Desde FOX Deportes compartieron el emotivo momento de Moncada tras formar parte de la remontada: "Dereck Moncada hasta las lágrimas después de anotar el gol del empate y aportar a la remontada del Lugano en el arranque de la Conference League".
Heber Betancourth: "El hondureño de 18 años ingresó al 73’ y anotó al 83’ para sellar un debut inolvidable en la UEFA Conference League. ¡Orgullo de Talanga, orgullo de Honduras!".