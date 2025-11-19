  1. Inicio
Asombro por llanto de Rueda tras debacle de Honduras; Faitelson causó revuelo

"La tristeza de quedarte a un paso del Mundial" y "¿Llorar por un juego de fútbol?": Prensa reaccionó al llanto de Rueda; ¿dardo de Faitelson?

1 de 15

Reinaldo Rueda rompió en llanto tras quedar fuera del Mundial 2026 y esto dicen en redes sociales sobre el entrenador.
2 de 15

El comentarista de ESPN, Leonardo Bertozzi fue otro de los que compartió las lagrimas de Reinaldo Rueda.
3 de 15

Los medios de El Salvador también reaccionaron tras la conferencia de prensa de Rueda.

4 de 15

ESPN: "La tristeza de quedarte a un paso del Mundial", escribieron en sus redes sociales.
5 de 15

Los periodistas internacionales reaccionaron a lo que pasó en la conferencia de Rueda tras quedar fuera del Mundial 2026.
6 de 15

Muchos se asombraron por el llanto de Rueda al no poder clasificar a la Copa del Mundo.
7 de 15

Unos resaltaron el perdón de Rueda y del otro lado mostraron la acción del Bolillo Gómez que causó indignación.
8 de 15

Fox Sports: "DT de Honduras se quiebra y rompe en llanto".
9 de 15

Claro Sports: "Cuando el sueño mundialista se acaba en un instante"
10 de 15

"Vergüenza deportiva del profe Reinaldo Rueda... no pudo evitar las lágrimas".

11 de 15

"Esas lágrimas de Reinaldo Rueda nos duelen", son otros de los comentarios que reciben en redes sociales.
12 de 15

Fernando Palomo de ESPN: "Esto te rompe el corazón. Un gran técnico a quien el fútbol le ha dado un duro castigo. Gran admiración por Rueda".

13 de 15

MisterChip también dejó su comentario: Reinaldo Rueda está curtido en mil batallas y ha vivido todo tipo de experiencias en el fútbol, pero incluso, para alguien de su experiencia, quedarse fuera de la Copa del Mundo es una tragedia".

14 de 15

David Faitelson causó revuelo: "¿Llorar por un juego de fútbol? Me parece ridículo y hasta patético... Créame que yo encuentro un millón de razones más importantes por las cuales llorar...".
15 de 15

El periodista Pablo Giralt: "Sin consuelo. El llanto de Reinaldo Rueda por haber quedado afuera del Mundial con Honduras".
