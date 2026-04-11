Real Madrid ya tiene el sustituto de Álvaro Arbeloa: ya ha dirigido a Kylian Mbappé

La directiva del Real Madrid avanza en su planificación y tendría listo al sustituto de Álvaro Arbeloa, un nombre con conexión directa con Kylian Mbappé.
El Real Madrid sigue dando de qué hablar y vuelve a estar en el centro de la atención mediática. El conjunto merengue ha generado una de las grandes incógnitas de cara a la próxima temporada: ¿quién será su entrenador?
La institución blanca no ha tenido el rendimiento esperado en la presente campaña, lo que ha encendido las alarmas en la directiva y en su exigente afición.
En la LaLiga, el equipo marcha en la segunda posición, pero con una diferencia considerable de nueve puntos respecto al liderato, lo que complica seriamente sus aspiraciones al título. Además, el club quedó eliminado de la Copa del Rey, sumando otro golpe a una temporada que ha estado lejos de ser ideal.
Ante este panorama, el presidente Florentino Pérez no se ha pronunciado públicamente sobre quién tomará las riendas del equipo. Uno de los nombres que más ha ilusionado a la afición es el del técnico alemán Jurgen Klopp, quien aparece como uno de los principales candidatos para el banquillo merengue.
Por otro lado, Álvaro Arbeloa asumió el cargo de manera interina tras la salida de Xabi Alonso.
Sin embargo, Arbeloa no ha logrado resultados convincentes desde su llegada, lo que reduce considerablemente sus opciones de continuar al frente del equipo.
Su continuidad en el Real Madrid parece poco probable, especialmente considerando las exigencias deportivas de la institución.
Mientras tanto, el conjunto merengue está obligado a remar contra la corriente tanto en la Champions como en el campeonato local.
El futuro del banquillo sigue siendo una incógnita, y la directiva analiza diferentes alternativas para iniciar un nuevo proyecto deportivo.
En las últimas horas, ha surgido un nuevo candidato que ha llamado la atención en el entorno madridista.
De acuerdo con Radio Monte Carlo, el actual seleccionador de Francia, Didier Deschamps, figura entre las opciones para asumir el cargo.
Deschamps, quien mantiene una excelente relación con Kylian Mbappé y ha dirigido a futbolistas como Eduardo Camavinga y Aurélien Tchouaméni, podría convertirse en una pieza clave para el futuro del club, aunque hasta ahora ni el entrenador ni el club han confirmado contactos oficiales.
El seleccionador francés Didier Deschamps ha dejado claro su futuro al frente del combinado nacional. El técnico confirmó recientemente que el próximo Mundial será su última competencia dirigiendo a Selección de Francia.
Su anuncio no solo marca el cierre de una etapa importante con Francia, sino que también lo posiciona como uno de los entrenadores más cotizados en el mercado de cara al futuro cercano.