Real Madrid cierra refuerzo, Xabi roba fichaje y Bayern toma decisión con Olise

El astro brasileño Ronaldinho anunció este martes en Miami su regreso al fútbol profesional a los 46 años de la mano del Ravenna FC italiano, un proyecto que calificó de ambicioso y con el que aseguró: "Colores nuevos, la misma sonrisa. El fútbol siempre ha sido alegría para mí y estoy emocionado de llevar ese espíritu al Ravenna. ¡Que empiece la magia!", dijo la leyenda internacional durante una presentación.