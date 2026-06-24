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Real Madrid cierra refuerzo, Xabi roba fichaje y Bayern toma decisión con Olise

Xabi Alonso roba fichaje para el Chelsea, nuevo entrenador del City, Bayern toma decisión con Olise, Real Madrid con refuerzo y Atlético cierra acuerdo.

Real Madrid cierra refuerzo, Xabi roba fichaje y Bayern toma decisión con Olise
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Así marcha el mercado de fichajes este miércoles 24 de junio en el fútbol internacional: refuerzos, salidas y los grandes movimientos en los equipos de Europa.
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OFICIAL // Martin Dubravka se convierte en nuevo portero del Tottenham para suplir a Vicario.
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OFICIAL // Víctor Sánchez se convierte en nuevo entrenador del Al Ittihad Kalba de Emiratos Arabes Unidos.
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CONFIRMADO // Fabrizio Romano informa que el Atlético de Madrid ha llegado a un acuerdo para que Alejandro Grimaldo sea su nuevo jugador: "El Bayer Leverkusen acepta la propuesta final con un valor total superior a los 20 millones de euros, incluyendo complementos."
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Sky Sports informa que el Manchester City y el Chelsea han llegado a un principio de acuerdo por una cantidad cercana a los 20 millones de euros para que Enzo Maresca sea el nuevo técnico del banquillo citizen.
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Antoine Griezmann ya fue presentado por el Orlando City y ya posa con los colores del equipo de la MLS.
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OFICIAL // El Valencia ha ejecutado la opción de compra de Víctor Fernández, jugó por el Levante.
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Jude Bellingham sobre el mercado de fichajes del Real Madrid: "Hemos hecho fichajes geniales en el Madrid. Tienen calidad y experiencia. Muy feliz de trabajar con ellos tras el Mundial".
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'Daily Mirror' informa que el Newcastle United tiene dos favoritos en su radar para reforzar el ataque: Said El Mala y Matias Fernandez-Pardo
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El astro brasileño Ronaldinho anunció este martes en Miami su regreso al fútbol profesional a los 46 años de la mano del Ravenna FC italiano, un proyecto que calificó de ambicioso y con el que aseguró: "Colores nuevos, la misma sonrisa. El fútbol siempre ha sido alegría para mí y estoy emocionado de llevar ese espíritu al Ravenna. ¡Que empiece la magia!", dijo la leyenda internacional durante una presentación.
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"Traer a Ronaldinho al Ravenna FC es un momento extraordinario para nuestra institución. Él era mi ídolo de infancia mientras crecía y su impacto va mucho más allá del fútbol", afirmó Cipriani, presidente de la entidad de la Serie C de Italia.
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Daily Mail informa que el Newcastle ha puesto los ojos en el centrocampista neerlandés Kees Smith. Real Madrid y Barcelona son otros de los equipos que siguen sus pasos.
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La Juventus y el Napoli tienen en la mira a Alexander Sorloth. En el Atlético de Madrid ven con buenos ojos su salida y desde Italia se mantienen al pendiente.
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'La Gazzetta dello Sport' detalla que el New York City FC de la MLS está preparando una oferta para Christian Pulisic con un contrato de 10 millones de dólares al año para que pueda dejar al AC Milán.
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Fabrizio Romano y The Athletic informan que el próximo fichaje del Chelsea de Xabi Alonso será el italiano de 21 años, Marco Palestra. Llega procedente del Cagliari por 55 millones de euros; los Blues interrumpieron la operación que parecía encaminada con el Inter de Milán.
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Real Madrid y Dani Ceballos están concretando la rescisión de su contrato que culmina en 2027. Al definir los últimos puntos el jugador será libre de fichar por cualquier equipo; el Real Betis lo quiere.
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Enzo Maresca sobre una posible llegada de Enzo Fernández al Real Madrid: "Es un gran jugador además de un amigo mío. Me ha felicitado por el fichaje. Ojalá se haga. Yo estaría muy contento. En el Chelsea hemos sido muy felices y tener la oportunidad de fichar los dos por el mismo verano por el Madrid. Ojalá tenga suerte y se haga jugador del Real Madrid".
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El Real Madrid cerró el fichaje de Victory Okorie (16 años) para sus categorías inferiores, conocido como uno de los mejores laterales de su edad.
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Según Christian Falk en Bild, el Bayern Múnich planea doblarle el salario a Michael Olise para ampliar su contrato (que acaba en 2029) hasta 2031.
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