¿Quién es el rey de los seguidores en la Selección Hondureña de Tiktokers?

La selección hondureña de tiktokers no solo brilla en la cancha, sino también en las redes sociales. Varios de sus integrantes acumulan cientos de miles e incluso millones de seguidores en TikTok. Estos son los 15 más seguidos.
Uyuyuy – También conocido como Luis Palmado, posee una cuenta con 173 mil seguidores.
Fancony – También perteneciente a Los Hijos de Morazán, cuenta con 223 mil seguidores.
Dembélé Hondureño – Uno de los jugadores más queridos por su increíble parecido a Dembélé del PSG, cuenta con 296 mil seguidores.
Chauder Morazán – Mejor conocido como “La Bala Morazán”, cuenta con 316 mil seguidores en TikTok.
César Murillo – Apodado “Ricitos de Oro”, cuenta con un total de 388 mil seguidores en la plataforma TikTok.
El Riñón – Cuenta con una comunidad de 400 mil seguidores, ganados gracias a su gran forma de hacer reír a las personas.
Brayan Domínguez – Ahora conocido como "La Muralla de la JH", cuenta con un total de 562 mil seguidores.
Caracolito – Uno de los tiktokers más queridos por su gran sentido del humor, cuenta con un total de 636 mil seguidores en TikTok.
Loncho – El famoso tiktoker, uno de los primeros en hacerse popular, cuenta con 675 mil seguidores.
Mr JC el del Palabreo – El ex cantante catracho y ahora tiktoker, cuenta con un total de 686 mil seguidores.
Stenfott – Uno de los más conocidos, cuenta con un total de 950 mil seguidores, muy cerca de alcanzar el millón.
Barbarito – Uno de los que mejor desempeño tuvo en el partido de ida al entrar, posee una cuenta con 1.1 millones de seguidores.
La More – El arquero de la selección de tiktokers hondureña acumula un total de 1.8 millones de seguidores en su cuenta.
Shin Fujiyama – Uno de los más queridos en Honduras, cuenta con un total de 2.9 millones de seguidores en TikTok.
Supremo – Uno de los principales jugadores de la selección de tiktokers, es también uno de los más reconocidos, con un total de 3 millones de seguidores.