Pichichi Liga Española: Mbappé marca doblete y aleja a Lewandowski en tabla goleadores

Mbappé le saca el doble de ventaja a sus perseguidores en la tabla de goleadores de la Liga Española.

Pichichi Liga Española: Mbappé marca doblete y aleja a Lewandowski en tabla goleadores
1 de 16

Así marcha la tabla de goleadores de la Liga Española 2025-2026 tras la jornada 15, en la que Kylian Mbappé destacó con un doblete para alejarse más de sus perseguidores. ¡A Lewandowski lo alcanzaron!
2 de 16

15. Dani Olmo, Fermín López y Raphinha (Barcelona) - Los tres futbolistas del Barça han marcado 4 goles cada uno en la temporada 2025-2026 de la Liga Española.
3 de 16

14. Alexander Sorloth y Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) - Los dos delanteros suman 4 goles cada uno con los colchoneros en la temporada 2025-2026 de la Liga Española.
4 de 16

13. Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) - El delantero español ha anotado 5 goles en la temporada 2025-2026 de la Liga Española.
5 de 16

12. Vinicius Júnior (Real Madrid) - El delantero brasileño tiene 5 goles en la temporada 2025-2026 de la Liga Española.
6 de 16

11. Pere Milla (Espanyol) - El delantero español suma 5 goles en la temporada 2025-2026 de la Liga Española.
7 de 16

10. Borja Iglesias (Celta de Vigo) - El delantero español ha marcado 5 goles en la temporada 2025-2026 de la Liga Española.
8 de 16

9. Juan 'Cucho' Hernández (Betis) - El delantero colombiano tiene 5 goles en la temporada 2025-2026 de la Liga Española.
9 de 16

8. Lamine Yamal (Barcelona) - El delantero español suma apenas 6 goles en este temporada de la Liga Española 2025-2026. No pudo marcar frente al Atlético de Madrid.
10 de 16

7. Alberto Moleiro (Villarreal) - El centrocampista español ha marcado 6 goles en esta temporada de la Liga Española 2025-2026.
11 de 16

6. Etta Eyong (Levante) - El delantero camerunés acumula 6 goles en la Liga Española 2025-2026.
12 de 16

5. Julián Álvarez (Atlético de Madrid) - El delantero argentino tiene 7 goles en la Liga Española 2025-2026. Suma cuatro partidos consecutivos sin marcar en el campeonato doméstico.
13 de 16

4. Vedat Muriqi (Mallorca) - El delantero kosovar tiene 8 goles en 15 jornadas de la Liga Española 2025-2026.
14 de 16

3. Robert Lewandowski (Barcelona) - El delantero polaco se fue en blanco contra el Atlético de Madrid, incluso falló un penal y se quedó en 8 goles en la Liga Española 2025-2026.
15 de 16

2. Ferran Torres (Barcelona) - El delantero español anotó un gol agónico en el triunfo ante Atlético de Madrid y llegó a 8 goles en la Liga Española 2025-2026.
16 de 16

1. Kylian Mbappé (Real Madrid) - El delantero francés marcó dos golazos en la jornada 15 contra el Athletic Club de Bilbao y llegó a 16 goles en la cima de la tabla de goleadores de la Liga Española 2025-2026.
