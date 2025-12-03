Pichichi Liga Española: Mbappé marca doblete y aleja a Lewandowski en tabla goleadores

Así marcha la tabla de goleadores de la Liga Española 2025-2026 tras la jornada 15, en la que Kylian Mbappé destacó con un doblete para alejarse más de sus perseguidores. ¡A Lewandowski lo alcanzaron!
15. Dani Olmo, Fermín López y Raphinha (Barcelona) - Los tres futbolistas del Barça han marcado 4 goles cada uno en la temporada 2025-2026 de la Liga Española.
14. Alexander Sorloth y Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) - Los dos delanteros suman 4 goles cada uno con los colchoneros en la temporada 2025-2026 de la Liga Española.
13. Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) - El delantero español ha anotado 5 goles en la temporada 2025-2026 de la Liga Española.
12. Vinicius Júnior (Real Madrid) - El delantero brasileño tiene 5 goles en la temporada 2025-2026 de la Liga Española.
11. Pere Milla (Espanyol) - El delantero español suma 5 goles en la temporada 2025-2026 de la Liga Española.
10. Borja Iglesias (Celta de Vigo) - El delantero español ha marcado 5 goles en la temporada 2025-2026 de la Liga Española.
9. Juan 'Cucho' Hernández (Betis) - El delantero colombiano tiene 5 goles en la temporada 2025-2026 de la Liga Española.
8. Lamine Yamal (Barcelona) - El delantero español suma apenas 6 goles en este temporada de la Liga Española 2025-2026. No pudo marcar frente al Atlético de Madrid.
7. Alberto Moleiro (Villarreal) - El centrocampista español ha marcado 6 goles en esta temporada de la Liga Española 2025-2026.
6. Etta Eyong (Levante) - El delantero camerunés acumula 6 goles en la Liga Española 2025-2026.
5. Julián Álvarez (Atlético de Madrid) - El delantero argentino tiene 7 goles en la Liga Española 2025-2026. Suma cuatro partidos consecutivos sin marcar en el campeonato doméstico.
4. Vedat Muriqi (Mallorca) - El delantero kosovar tiene 8 goles en 15 jornadas de la Liga Española 2025-2026.
3. Robert Lewandowski (Barcelona) - El delantero polaco se fue en blanco contra el Atlético de Madrid, incluso falló un penal y se quedó en 8 goles en la Liga Española 2025-2026.
2. Ferran Torres (Barcelona) - El delantero español anotó un gol agónico en el triunfo ante Atlético de Madrid y llegó a 8 goles en la Liga Española 2025-2026.
1. Kylian Mbappé (Real Madrid) - El delantero francés marcó dos golazos en la jornada 15 contra el Athletic Club de Bilbao y llegó a 16 goles en la cima de la tabla de goleadores de la Liga Española 2025-2026.