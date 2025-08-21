  1. Inicio
Show de La Moisito y la llegada de Ricky: así entrenaron los tiktokers salvadoreños

La selección de tiktokers salvadoreños llegó con entusiasmo y buen ritmo a su entrenamiento.

  • 21 de agosto de 2025 a las 16:46 -
  • Redacc
1 de 17

Los tiktokers salvadoreños realizaron su entrenamiento previo al gran partido. Entre risas, jugadas y contenido para redes, dejaron claro que vienen con todo para dar espectáculo en la cancha.

 Fotos: Mauricio Ayala.
2 de 17

Por primera vez en Honduras, los creadores de contenido más populares de ambos países se enfrentarán en un duelo amistoso.
3 de 17

Los tiktokers hondureños realizaron intensos entrenamientos ayer y hoy, afinando cada detalle antes del gran partido.
4 de 17

Los tiktokers de El Salvador arribaron al país el miércoles y no perdieron tiempo en prepararse para el encuentro.
5 de 17

La delegación salvadoreña se hizo presente en el estadio Olímpico de San Pedro Sula, donde comenzaron sus prácticas.
6 de 17

El partido se jugará en el Estadio Francisco Morazán, con entradas completamente agotadas.
7 de 17

Entre los organizadores destacan Ricky y Supremo, figuras clave en la realización del evento.
8 de 17

9 de 17

La Moisito, quien brilló en el encuentro anterior, también se sumó a los entrenamientos en el estadio Olímpico.
10 de 17

Yeik, con más de 400 mil seguidores, es uno de los tiktokers más conocidos en El Salvador..
11 de 17

Marin, con más de 21 millones de seguidores, ya está en Honduras y compartió contenido exclusivo con sus fans.
12 de 17

Muñuña, quien anotó dos goles en el partido de ida, también se hizo presente para su preparación final.
13 de 17

Durante los entrenamientos, los tiktokers aprovecharon para grabar videos y tomarse fotos con sus seguidores.
14 de 17

Al finalizar la práctica, ambos equipos se reunieron para ultimar detalles del gran enfrentamiento.
15 de 17

El partido arranca a las 6:00 PM y la boletería ya está completamente agotada. ¡Una cita imperdible!
16 de 17

Se espera un partido lleno de emociones, risas y momentos virales que solo los tiktokers pueden ofrecer.
17 de 17

Este encuentro no solo es deportivo, también promete ser un show repleto de carisma, retos y diversión.
