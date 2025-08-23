La increíble razón por que El Salvador quiso abandonar partido ante Honduras

Tras finalizar el compromiso, Ricky reveló por qué amenazaron con retirarse. "Andan golpeando y hablando mucho, esto no estaba en el plan. Una cosa es hacer show. Supremo estaba metiendo otra gente profesional y no era así. Nosotros hablamos con él y vimos cuando se saltaron las mallas para poder ingresar al campo, ahí nos percatamos y pasó lo que pasó", explicó en diálogo con Fútbol Digital.