La increíble razón por que El Salvador quiso abandonar partido ante Honduras

Tensión, drama y sorpresas marcaron el enfrentamiento en el Estadio Morazán, donde los tiktokers salvadoreños estuvieron a punto de abandonar el juego tras lograr el empate.
La 'H' tiktokera le cumplió a los casi 20 mil aficionados catrachos que anoche reventaron el Estadio Morazán de San Pedro Sula, tras ganarle a los salvadoreños en el partido de vuelta con un sufrido marcador de 2-1.
Fue un partido donde se jugaba el orgullo de los tiktokers y que el combinado hondureño logró ganarlo con los tantos del capitán Supremo en la primera parte y un golazo de Noland Caleb al filo de los 90 minutos.
Honduras salió con toda su garra en busca de la victoria ante su gente y Ricky, uno de los líderes del cuadro salvadoreño, se quejó al final del partido que su rival estaba pegando fuerte.
Tras marcar el tanto del empate, El Salvador amenazó con abandonar el encuentro y Ricky explicó los motivos. El equipo visitante no estaba de acuerdo con una de las modificaciones de los tiktokers catrachos.
Todo empezó cuando El Loco de la Selva le dio entrada a Daniel Ramos, conocido en las redes sociales como el "Richard Ríos hondureño".
Tras ver este cambio, los tiktokers salvadoreños reaccionaron molestos y le reclamaron a Supremo que Ramos no debía jugar. Explicaban que no formó parte del primer encuentro y que no era conocido.
Ricky se acercó a Supremo para pedirle explicaciones sobre la variante de Daniel Ramos y el hondureño señaló que habían cuatro jugadores profesionales en El Salvador.
Ricky y sus compañeros consideraban injusto lo que estaba sucediendo en el Morazán y amenazaron con abandonar el partido.
Debido a la actitud que estaban tomando los visitantes, Ricky recibió un botellazo en la cabeza. El impacto fue dirigido desde la localidad de Prerencia, pero el tiktoker no resultó herido.
El lente de La Prensa captó el momento cuando Ricky fue agredido y luego uno de sus compañeros lo revisó para conocer su estado de salud. Afortunadamente solo fue el golpe y no hubo que lamentar nada más.
El encuentro se paralizó por unos cinco minutos hasta que Supremo convenció a los salvadoreños que Daniel Ramos estaba apto para jugar. La visita no compartió la decisión, pero finalmente reanudaron las acciones.
Cuando parecía que el tiempo reglamentario terminaba 1-1, Noland Caleb metió un riflazo desde fuera del área que desató la locura en el Morazán para derrotar a El Salvador. También fue uno de los cambios que ingresó en la segunda mitad por parte de los hondureños.
Tras finalizar el compromiso, Ricky reveló por qué amenazaron con retirarse. "Andan golpeando y hablando mucho, esto no estaba en el plan. Una cosa es hacer show. Supremo estaba metiendo otra gente profesional y no era así. Nosotros hablamos con él y vimos cuando se saltaron las mallas para poder ingresar al campo, ahí nos percatamos y pasó lo que pasó", explicó en diálogo con Fútbol Digital.
"El resultado hubiese sido diferente, pero todo El Salvador sabe lo que pasó. Nos vemos el viernes en el partido contra Nicaragua en Las Delicias. Orgulloso de ser salvadoreño", publicó más tarde el tiktoker en Instagram.
La situación se había salido un poco de control con el amago de los salvadoreños en retirarse y aficionados que invadieron el terreno de juego y fueron capturados por las autoridades.
Los tiktokers de Honduras cobraron vengaza y según Supremo, tendrán otro compromiso fuera del país. Los muchachos alistarían maletas para disputar un encuentro en Brasil.