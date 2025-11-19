Panamá al Mundial: Chepe Bomba se pronuncia, club sorprende y mensaje de FIFA

Panamá venció a El Salvador y sello su pase directo al Mundial 2026 como líder de su grupo. Esto dicen tras su pase.
Telemundo Deporttes: 'Panamá firmó una actuación impecable ante El Salvador: Davis, Blackman y José Luis Rodríguez sellaron la goleada".
TVN Noticias de Panamá: "Clasifica al Mundial 2026 de forma directa tras derrotar 3-0 a El Salvador en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez".
ESPN: "Y UN DÍA VOLVIÓ. El sueño mundialista ahora es una realidad para los de Thomas Christiansen".
Gustavo Roca, periodista de Diario DIEZ: "¡PANAMÁ AL MUNDIAL! Le tiraron con todo, no le perdonaban nada, lo quisieron sacar en plena Eliminatoria. Al final, así lo celebró Thomas Christiansen".
"Panamá es todo lo que Guatemala, nunca pudo ser y nunca será . Panamá con 20 años de buen fútbol borro a Guatemala,El Salvador, Nicaragua y Belice del mapa fútbol de centro américa y Panamá".
"La Única Representación por CENTROAMÉRICA".
Fernando Palomo, periodista de ESPN: "Panamá al Mundial por segunda vez en su historia. Haití regresa al Mundial por primera vez desde 1974. Curazao viaja a su primer Mundial. Estos son los tres boletos de CONCACAF".
Desde Diario Récord de México: PANAMÁ, BIENVENIDOS AL MUNDIAL. ¡Tremenda clasificación la de la Selección canalera! ACÁ LOS ESPERAMOS".
Diario El Salvador: "Panamá selló el ataúd, puso último clavo a El Salvador La bandera salvadoreña fue pisoteada una vez más: El Salvador sufrió su quinta derrota al hilo y firmó una de sus peores eliminatorias mundialistas".
Desde el PSG mandan mensaje: "¡Felicitaciones Panamá por la clasificación a la próxima Copa del Mundo!".
Gianni Infantino, presidente de la FIFA le dio la bienvenida: "¡Felicitaciones Panamá por clasificarse para la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Canadá,México y Estados Unidos!".
Deportes RPC: "¡ESTAMOS EN EL SEGUNDO MUNDIAL! Gracias muchachos, gracias".
El mensaje de Chepe Bomba tras el pase al Mundial: "PANAMÁ, EL DURO EN ESTO. MUNDIAL 2026. GRACIAS, PAPAMÁ. TE AMO".
Asimismo, los periodistas no olvidaron a la Bicolor: "Costa Rica y Honduras se ahogaron juntos"
