Mundial 2026: Seis nuevas selecciones sellaron su pase a la Copa del Mundo

Ghana - La selección de ghanesa se convirtió en nuevo clasificado al Mundial de 2026 tras vencer por 1-0 a Comoras en la fecha 10 de las Eliminatorias Africanas. Con este triunfo, las Estrellas Negras aseguraron el primer lugar del Grupo I y sellaron su pasaje a la cita máxima del fútbol. Son la número 21.