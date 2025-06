Mundial 2026: Selección denuncia "estar secuestrada" por insólito motivo en las eliminatorias

"Es un daño total e irreparable para la selección boliviana entre dos países que dicen que son amigos. Tenemos que sacar a los jugadores en pijama, rápido, para que lleguemos al aeropuerto. No es así, vienen de un partido muy duro. No hay muchas horas de descanso. Hay un nuevo plan de vuelo, falta saber si está aprobado o no. Aquí seguimos secuestrados en Venezuela", añadió Howard, durante la mañana del sábado, con el seleccionado todavía varado en Venezuela.