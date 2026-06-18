Mundial 2026: Canadá le cierra la puerta por amaño y recibe noticia inesperada

El Mundial 2026 vuelve a quedar envuelto en la polémica tras el caso de un futbolista vetado por presunto amaño de partidos. Cuando todo apuntaba a su ausencia definitiva, una noticia inesperada ha cambiado por completo el escenario.
Las autoridades canadienses finalmente autorizaron la entrada del delantero marfileño Elye Wahi, quien podrá integrarse a su selección para el partido del sábado ante Alemania en Toronto. La decisión revierte una negativa inicial de visado que había generado preocupación en el entorno del jugador.
La Federación Marfileña de Fútbol confirmó la resolución favorable a través de un comunicado oficial, en el que destacó que la situación administrativa del atacante había mejorado en las últimas horas.
Según el organismo, ya se han completado todos los trámites necesarios para que Wahi pueda ingresar sin problemas a territorio canadiense, donde su selección continúa su participación en el torneo.
Con esta autorización, el futbolista del Eintracht de Frankfurt queda habilitado para viajar junto al resto de la delegación de Costa de Marfil y reincorporarse a la dinámica del equipo.
La federación también aseguró que el delantero seguirá siendo parte del plantel durante la competición, manteniéndose disponible para los próximos compromisos internacionales.
El comunicado celebró el desenlace positivo del caso y agradeció la colaboración de las diferentes partes involucradas en la resolución del inconveniente.
Horas antes, la propia federación había informado que el jugador no había recibido permiso para entrar a Canadá, lo que lo obligaba a permanecer en Estados Unidos.
En ese escenario, se contemplaba que Wahi continuara en el campamento base de su selección mientras el equipo viajaba a Canadá para disputar su siguiente encuentro.
Posteriormente, se conoció que el delantero había estado recientemente en el centro de una investigación en Francia, lo que habría influido en las dudas iniciales sobre su visado.
De acuerdo con reportes periodísticos, el jugador habría sido interrogado en Francia días antes del inicio del torneo y liberado tras esa diligencia judicial.
La investigación estaría vinculada a un posible caso de manipulación de acciones en un partido disputado por el Niza frente al Metz, en el que se analiza si el jugador pudo haber forzado una amonestación.
Las autoridades canadienses, sin embargo, no han ofrecido declaraciones oficiales sobre la negativa inicial del visado ni sobre los motivos específicos detrás del retraso administrativo.
En paralelo, se recordó un caso similar reciente con el jugador ghanés Thomas Partey, a quien también se le negó la entrada a Canadá y no pudo disputar un partido de su selección en Toronto.
Con esta situación, el caso de Wahi se suma a una serie de episodios que han generado controversia en torno a restricciones migratorias y asuntos legales que afectan a futbolistas durante la competición internacional.