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Mundial 2026: Canadá le cierra la puerta por amaño y recibe noticia inesperada

El futbolista investigado por presunto amaño vuelve a estar en el centro de la atención tras una noticia que ha sorprendido a todos.

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El Mundial 2026 vuelve a quedar envuelto en la polémica tras el caso de un futbolista vetado por presunto amaño de partidos. Cuando todo apuntaba a su ausencia definitiva, una noticia inesperada ha cambiado por completo el escenario.
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Las autoridades canadienses finalmente autorizaron la entrada del delantero marfileño Elye Wahi, quien podrá integrarse a su selección para el partido del sábado ante Alemania en Toronto. La decisión revierte una negativa inicial de visado que había generado preocupación en el entorno del jugador.
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La Federación Marfileña de Fútbol confirmó la resolución favorable a través de un comunicado oficial, en el que destacó que la situación administrativa del atacante había mejorado en las últimas horas.
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Según el organismo, ya se han completado todos los trámites necesarios para que Wahi pueda ingresar sin problemas a territorio canadiense, donde su selección continúa su participación en el torneo.
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Con esta autorización, el futbolista del Eintracht de Frankfurt queda habilitado para viajar junto al resto de la delegación de Costa de Marfil y reincorporarse a la dinámica del equipo.
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La federación también aseguró que el delantero seguirá siendo parte del plantel durante la competición, manteniéndose disponible para los próximos compromisos internacionales.
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El comunicado celebró el desenlace positivo del caso y agradeció la colaboración de las diferentes partes involucradas en la resolución del inconveniente.
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Horas antes, la propia federación había informado que el jugador no había recibido permiso para entrar a Canadá, lo que lo obligaba a permanecer en Estados Unidos.
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En ese escenario, se contemplaba que Wahi continuara en el campamento base de su selección mientras el equipo viajaba a Canadá para disputar su siguiente encuentro.
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Posteriormente, se conoció que el delantero había estado recientemente en el centro de una investigación en Francia, lo que habría influido en las dudas iniciales sobre su visado.
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De acuerdo con reportes periodísticos, el jugador habría sido interrogado en Francia días antes del inicio del torneo y liberado tras esa diligencia judicial.
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La investigación estaría vinculada a un posible caso de manipulación de acciones en un partido disputado por el Niza frente al Metz, en el que se analiza si el jugador pudo haber forzado una amonestación.
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Las autoridades canadienses, sin embargo, no han ofrecido declaraciones oficiales sobre la negativa inicial del visado ni sobre los motivos específicos detrás del retraso administrativo.
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En paralelo, se recordó un caso similar reciente con el jugador ghanés Thomas Partey, a quien también se le negó la entrada a Canadá y no pudo disputar un partido de su selección en Toronto.
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Con esta situación, el caso de Wahi se suma a una serie de episodios que han generado controversia en torno a restricciones migratorias y asuntos legales que afectan a futbolistas durante la competición internacional.
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