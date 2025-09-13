  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Festín en el Motagua-UPNFM, gesto de Javier López y polémica en Comayagua

Motagua y UPNFM se dieron un festín, hubo polémica en el partido, festejos y el gesto de Javier López que emocionó.

  • 13 de septiembre de 2025 a las 22:07 -
  • Lesly Gutiérrez
Festín en el Motagua-UPNFM, gesto de Javier López y polémica en Comayagua
1 de 21

El Motagua y los Lobos UPNFM protagonizaron un partidazo luego de igualar 3-3 por la jornada 9 del torneo Apertura 2025.

 Fotos OPSA: Aníbal Vásquez.
Festín en el Motagua-UPNFM, gesto de Javier López y polémica en Comayagua
2 de 21

El juego se disputó en el Estadio Carlos Miranda de Comayagua. A tempranas horas, empezó a caer la lluvia en el recinto y los aficionados que fueron llegando se protegieron.
Festín en el Motagua-UPNFM, gesto de Javier López y polémica en Comayagua
3 de 21

Los fieles aficionados del Motagua se protegieron de la lluvia antes del arranque del partido.
Festín en el Motagua-UPNFM, gesto de Javier López y polémica en Comayagua
4 de 21

Estas chicas tampoco se perdieron del partidazo en Comayagua y presumieron de la indumentaria que llevaban.
Festín en el Motagua-UPNFM, gesto de Javier López y polémica en Comayagua
5 de 21

En la llegada a Motagua, sorprendió el gesto el entrenador español Javier López, quien al bajarse el bus compartió con un gran aficionado.
Festín en el Motagua-UPNFM, gesto de Javier López y polémica en Comayagua
6 de 21

Luego parte del cuerpo técnico de los Azules se sumaron y abrazaron al emocionado hincha que los llegó a recibir. También aprovecharon para tomarse una fotografía con el fiel aficionado.
Festín en el Motagua-UPNFM, gesto de Javier López y polémica en Comayagua
7 de 21

Asimismo, los pequeños aficionados tampoco perdieron la oportunidad de tomarse una postal con el cuerpo técnico de Motagua.
Festín en el Motagua-UPNFM, gesto de Javier López y polémica en Comayagua
8 de 21

El saludo entre los entrenadores Salomón Nazar y Javier López antes del arranque del partido.

Festín en el Motagua-UPNFM, gesto de Javier López y polémica en Comayagua
9 de 21

En el minuto 8, llegó la polémica del partido. Barrida sobre Clever Portillo dentro del área y la jueza central sancionó el penal ante el reclamo de los jugadores de la UPNFM.
Festín en el Motagua-UPNFM, gesto de Javier López y polémica en Comayagua
10 de 21

Sin embargo, la réferi Merlin Soto luego de señalar la infracción, lavó su error luego de discutirlo con uno de sus asistentes.

Festín en el Motagua-UPNFM, gesto de Javier López y polémica en Comayagua
11 de 21

Así fue la jugada polémica del partido. La jueza hizo bien en rectificar y en no cobrar la falta penal ante la duda y molestia de Motagua.
Festín en el Motagua-UPNFM, gesto de Javier López y polémica en Comayagua
12 de 21

La ley del ex. Y en el minuto 18, Cristhian 'Pin' Gutiérrez, exMotagua, sorprendió y rompió el empate ante el Ciclón Azul en el Estadio Carlos Miranda de Comayagua.
Festín en el Motagua-UPNFM, gesto de Javier López y polémica en Comayagua
13 de 21

Así fue el festejo de los universitarios que dieron el golpe al Motagua en Comayagua poco después del primer cuarto del encuentro.
Festín en el Motagua-UPNFM, gesto de Javier López y polémica en Comayagua
14 de 21

Luego, en el minuto 25, el novato Juan Martínez no falló frente a Luis Ortíz y le dio el segundo tanto a los universitarios. ¡La sorpresa crecía en Comayagua!
Festín en el Motagua-UPNFM, gesto de Javier López y polémica en Comayagua
15 de 21

Seis minutos más tarde, el Motagua empató gracias a Rodrigo Gómez de penal, mismo que él consiguió. Hizo un gran lanzamiento y colocó el 1-2 del cotejo.

Foto Motagua
Festín en el Motagua-UPNFM, gesto de Javier López y polémica en Comayagua
16 de 21

Los Lobos de la UPNFM se fueron al descanso con la ventaja mínima sobre el Motagua. En el complemento, Félix García remató en dos ocasiones y luego en un contragolpe letal de los visitantes y puso el 1-3 en el Carlos Miranda.
Festín en el Motagua-UPNFM, gesto de Javier López y polémica en Comayagua
17 de 21

Otra ley del ex. Macías apareció en el minuto 82 tras centro de Marcelo Santos cabeceó sensacional para darle una vida más a los locales en la recta final.
Festín en el Motagua-UPNFM, gesto de Javier López y polémica en Comayagua
18 de 21

El exjugador de los universitarios mostró respeto en su festejo tras vestir sus colores en el pasado. Marcaba el 2-3 a poco para el pitazo final.
Festín en el Motagua-UPNFM, gesto de Javier López y polémica en Comayagua
19 de 21

La locura llegó en el agregado. Denis Meléndez anotó un espectacular golazo en el último suspiro para decretar las cifras definitivas de 3-3.

Festín en el Motagua-UPNFM, gesto de Javier López y polémica en Comayagua
20 de 21

Los azules evitaron de gran forma la derrota ante los Lobos UPNFM y siguen invictos en la era de Javier López tras su llegada al banquillo azul.
Festín en el Motagua-UPNFM, gesto de Javier López y polémica en Comayagua
21 de 21

Motagua llegó a 11 puntos en la tabla de posiciones, pero sigue sin meterse en zona de clasificación.
Cargar más fotos