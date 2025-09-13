Festín en el Motagua-UPNFM, gesto de Javier López y polémica en Comayagua

El Motagua y los Lobos UPNFM protagonizaron un partidazo luego de igualar 3-3 por la jornada 9 del torneo Apertura 2025.
El juego se disputó en el Estadio Carlos Miranda de Comayagua. A tempranas horas, empezó a caer la lluvia en el recinto y los aficionados que fueron llegando se protegieron.
Los fieles aficionados del Motagua se protegieron de la lluvia antes del arranque del partido.
Estas chicas tampoco se perdieron del partidazo en Comayagua y presumieron de la indumentaria que llevaban.
En la llegada a Motagua, sorprendió el gesto el entrenador español Javier López, quien al bajarse el bus compartió con un gran aficionado.
Luego parte del cuerpo técnico de los Azules se sumaron y abrazaron al emocionado hincha que los llegó a recibir. También aprovecharon para tomarse una fotografía con el fiel aficionado.
Asimismo, los pequeños aficionados tampoco perdieron la oportunidad de tomarse una postal con el cuerpo técnico de Motagua.
El saludo entre los entrenadores Salomón Nazar y Javier López antes del arranque del partido.
En el minuto 8, llegó la polémica del partido. Barrida sobre Clever Portillo dentro del área y la jueza central sancionó el penal ante el reclamo de los jugadores de la UPNFM.
Sin embargo, la réferi Merlin Soto luego de señalar la infracción, lavó su error luego de discutirlo con uno de sus asistentes.
Así fue la jugada polémica del partido. La jueza hizo bien en rectificar y en no cobrar la falta penal ante la duda y molestia de Motagua.
La ley del ex. Y en el minuto 18, Cristhian 'Pin' Gutiérrez, exMotagua, sorprendió y rompió el empate ante el Ciclón Azul en el Estadio Carlos Miranda de Comayagua.
Así fue el festejo de los universitarios que dieron el golpe al Motagua en Comayagua poco después del primer cuarto del encuentro.
Luego, en el minuto 25, el novato Juan Martínez no falló frente a Luis Ortíz y le dio el segundo tanto a los universitarios. ¡La sorpresa crecía en Comayagua!
Seis minutos más tarde, el Motagua empató gracias a Rodrigo Gómez de penal, mismo que él consiguió. Hizo un gran lanzamiento y colocó el 1-2 del cotejo.
Los Lobos de la UPNFM se fueron al descanso con la ventaja mínima sobre el Motagua. En el complemento, Félix García remató en dos ocasiones y luego en un contragolpe letal de los visitantes y puso el 1-3 en el Carlos Miranda.
Otra ley del ex. Macías apareció en el minuto 82 tras centro de Marcelo Santos cabeceó sensacional para darle una vida más a los locales en la recta final.
El exjugador de los universitarios mostró respeto en su festejo tras vestir sus colores en el pasado. Marcaba el 2-3 a poco para el pitazo final.
La locura llegó en el agregado. Denis Meléndez anotó un espectacular golazo en el último suspiro para decretar las cifras definitivas de 3-3.
Los azules evitaron de gran forma la derrota ante los Lobos UPNFM y siguen invictos en la era de Javier López tras su llegada al banquillo azul.
Motagua llegó a 11 puntos en la tabla de posiciones, pero sigue sin meterse en zona de clasificación.