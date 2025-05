Barrida oficial en Olimpia, Potros le 'roba' fichaje a Motagua y salidas en Real España

Eduardo Espinel - Pide fichajes. "Estamos en ese análisis, todo depende primero de los jugadores que si quieren volver o no. Después de los lugares donde se tiene que reforzar el equipo porque tampoco es traer por traer y no porque sean jugadores de Olimpia, pero si ya están los jugadores en los lugares ocupados, no se pueden poner posiciones. Pero tenemos una lista de los jugadores que están en préstamo".