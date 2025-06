Motagua firma a tres, dos dicen adiós a Olimpia, hondureño a la MLS y fichaje de Potros

Óliver Benítez - El defensa argentino dijo adiós al Olimpia con emotivo mensaje en redes. "Hoy me toca despedirme de este hermoso club, de esta hermosa familia que me abrió las puertas. Me voy habiendo levantado la copa siendo campeón y dejando todo, absolutamente todo de mi parte para rendir al máximo cada vez que me tocó y feliz de haber cumplido el objetivo por el que tanto se peleó".