Barcelona lo echó y quiere que regrese; Ter Stegen con inesperado club y crack vuelve

Álex Baena se despide del Villarreal: "En el fútbol hay que tomar decisiones, hoy me ha tocado tomar una y seguramente no la entendáis. Como bien dije sería el primero en decirlo, aunque alguno se haya adelantado antes de dar yo el sí. La decisión ha sido mía. No es una despedida oficial, os prometí que sería el primero en decirlo y eso estoy haciendo, al igual que prometo que volveré. Os quiero 'groguets'.