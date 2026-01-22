Barcelona cierra acuerdo, Messi con millonario fichaje y petición de Vinicius

Así marcha el mercado de pases del fútbol internacional en este jueves 22 de enero: rumores, fichajes y salidas.
OFICIAL // El Tottenham anuncia a Souza como su nuevo jugador; llega procedente del Santos de Brasil por 13 millones de libras.
OFICIAL // El portugués Rafa Silva es el nuevo refuerzo del técnico José Mourinho en el Benfica, que este jueves anunció el fichaje del delantero del Besiktas turco para una segunda etapa en el club lisboeta.
El Manchester United busca renovar a Bruno Fernandes. Su contrato finaliza en 2027.
OFICIAL // El Mainz 05 de Alemania anuncia el fichaje de Stefan Posch. Deja el Como en forma de cesión.
OFICIAL // El Schalke 04 anuncia el fichaje de Dzeko hasta final de temporada.
OFICIAL // El brasileño Arthur Chaves llega al Ausgburgo cedido con opción a compra desde el TSG Hoffenheim.
PRESENTADO // El portero Marc-André ter Stegen fue anunciado como nuevo elemento del Girona: "Cuando empezamos a hablar, no sabíamos si podía ser una opción real. Muy contento de estar aquí".
Ter Stegen sobre su salida del Barcelona: "Dejar a mis compañeros. Si llevas tanto tiempo en un vestuario... En la posición en la que estaba teníamos una relación muy estrecha con el personal, con los fisios... En verano estaré otra vez allí".
Daily Mail informa que el Liverpool podría estar valorando la opción de incorporar a Van de ven, sin embargo, el jugador tiene contrato hasta 2029 con el Tottenham.
OFICIAL // El venezolano Keiber Lamadrid fue anunciado como nuevo jugador del West Ham, en calidad de cedido hasta final de temporada.
OFICIAL // Casemiro se irá del Manchester United a final de temporada cuando se acabe su contrato con el club inglés: "Llevaré al United conmigo toda mi vida. No es momento para decir adiós, aún quedan muchos recuerdos que crear durante los siguientes cuatro meses. Tenemos que seguir luchando todos juntos, mi completa concentración, como siempre, está en darlo todo para que el club tenga éxito".
The Athletic informa que el Chelsea se plantea la cesión de Douglas Luiz por lo que resta de temporada. El brasileño se encuentra cedido por la Juventus en el Nottingham Forest.
The Express revela que Cole Palmer estaría dispuesto a incorporarse a las filas del Manchester United. Tiene contrato con el Chelsea hasta 2023.
OFICIAL // Souleymane Faye se convierte en nuevo jugador del Sporting de Portugal. Llega procedente del Granada.
El Barcelona y Villarreal buscan el fichaje de Sergio Martínez, juvenil del Racing que el mes pasado renovó hasta 2029.
Messi tendrá nuevo compañero en el Inter Miami: The Athletic informa que Inter Miami y Monterrey están intercambiando la documentación final para sellar la transferencia del mexicano Germán Berterame que se estima en 15 millones de dólares. Si se da el fichaje, entraría entre los diez más caros de la MLS.
Florian Plettenberg detalla que varios equipos de la MLS estarían monitoreando al delantero polaco, Robert Lewandowski.
Fabrizio Romano adelanta que el Barcelona está muy cerca de cerrar el fichaje de Hamza Abdelkarim, jugador del Al Ahly de Egipto.
Vinicius habría solicitado al Real Madrid a un contrato más que similar a las cifras del último de Cristiano Ronaldo: hablamos de 30 millones de euros que incluso ni siquiera son percibidos por Kylian Mbappé tras pago de impuestos. La propuesta de los blancos, según desvelan, no supera los 20 millones.