Barcelona cierra acuerdo, Messi con millonario fichaje y petición de Vinicius

OFICIAL // Casemiro se irá del Manchester United a final de temporada cuando se acabe su contrato con el club inglés: "Llevaré al United conmigo toda mi vida. No es momento para decir adiós, aún quedan muchos recuerdos que crear durante los siguientes cuatro meses. Tenemos que seguir luchando todos juntos, mi completa concentración, como siempre, está en darlo todo para que el club tenga éxito".