Mintió sobre operación a Maradona: nuevas revelaciones antes de su muerte

"Participé un poco con Maradona tratando de que se haga el estudio, que no hacerlo no tenía ningún sentido, que era lo más conveniente. Hubo un intercambio con Diego y aceptó hacérsela. Me puso como requisito para hacerse la tomografía, dijo que no quería que hubiera gente en el pasillo, que si había alguien no se hacía el estudio", relató.