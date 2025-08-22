  1. Inicio
Selección Salvadoreña de Tiktokers desata furor en su llegada al Morazán

Una verdadera fiesta se vivió en los alrededores del Estadio Francisco Morazán con la llegada de la Selección de Tiktokers de El Salvador.

  • 22 de agosto de 2025 a las 16:16 -
  • Marcos Roque
1 de 18

La Selección de Tiktokers de El Salvador llegó al Francisco Morazán entre una marea de fans que no quisieron perderse el momento.
2 de 18

Honduras vuelve a demostrar que el fútbol se vive con pasión, incluso en un duelo amistoso entre tiktokers.
3 de 18

El Salvador y Honduras se enfrentan nuevamente, esta vez con influencers como protagonistas.
4 de 18

En los alrededores del estadio se vivió una verdadera fiesta, poco común para un partido no oficial.
5 de 18

Ricky fue el primero en descender del autobús, recibiendo una cálida bienvenida de los aficionados.​
6 de 18

El popular Payasito Osorto fue ovacionado por su carisma y cercanía con los fans.​​​
7 de 18

Uno a uno, los jugadores fueron bajando del bus, mientras los cánticos llenaban el ambiente.
8 de 18

El popular Payasito Osorto fue ovacionado por su carisma y cercanía con los fans.
9 de 18

El público catracho mostró hospitalidad, haciendo sentir a los salvadoreños como en casa.
10 de 18

La euforia se desbordó en cada rincón del estadio, con ambas aficiones compartiendo la pasión.
11 de 18

La Moisito también recibió mucho cariño, bajando del bus con una gran sonrisa y emoción.
12 de 18

El ambiente fue ejemplar: respeto, alegría y emoción en una fiesta entre hermanos centroamericanos.
13 de 18

Los alrededores del estadio se convirtieron en punto de encuentro para hondureños y salvadoreños.
14 de 18

Ricky fue uno de los más buscados para fotos, siendo recibido como una verdadera estrella.
15 de 18

Un gran número de salvadoreños cruzó la frontera para apoyar a sus tiktokers.
16 de 18

Incluso una caravana de autos todoterreno viajó desde El Salvador, demostrando el amor por su equipo.
17 de 18
18 de 18
