Laura Meza vuelve a Honduras e impacta con su figura: Hace aclaración sobre Auzmendi

La presentadora hondureña está de regreso en Honduras luego de que meses atrás se había ido a la Argentina.

  • 30 de septiembre de 2025 a las 14:50 -
  • Redacción
1 de 16

La presentadora Laura Meza sorprendió al revelar que está de regreso en Honduras tras varios meses de residir en Argentina con su pareja, el delantero argentino Rodrigo Auzmendi.
2 de 16

El pasado mes de julio, Laura Meza tomó la decisión de no seguir en Argentina y renunció a sus proyectos.

3 de 16

La bella Laura Meza decidió no seguir como presentadora en la TV de Honduras y emprendió su aventura por Argentina.

4 de 16

Laura Meza fue conquistada por el jugador argentino Rodrigo Auzmendi cuando él formaba parte del Motagua de la Liga Nacional de Honduras.

5 de 16

Auzmendi conquistó el corazón de Laura Meza: Luego el delantero fue fichado por Banfield de Argentina y como consecuencia se fue a su país de nacimiento.

6 de 16

Posteriormente Laura Meza tomó la decisión de irse a Argentina para vivir con Rodrigo Auzmendi.

7 de 16

Ahora, la bella y simpática Laura Meza informó en sus redes sociales que está de regreso en Honduras en una noticia que sorprendió a sus seguidores.

8 de 16

"Estoy de visita por mi país Honduras y vengo a disfrutar del Feriado Morazánico", notifició Laura Meza en sus diferentes redes sociales oficiales.

9 de 16

Laura Meza aclaró que mantiene su relación con Rodrigo Auzmendi, pero vino a Honduras para pasar unos días de vacaciones.

10 de 16

"En unos días, regreso a Argentina", señaló Laura Meza dejando claro que mantiene su relación amorosa con Rodrigo Auzmendi.

11 de 16

Laura Meza también impactó con su brutal cambio físico.

12 de 16

Laura Meza sorprendió a sus seguidores con un cambio físico y estilo renovado.
13 de 16

Laura Meza luce un cambio físico evidente, más estilizada y con un look renovado.
14 de 16

Laura Meza ha impactado ya que es evidente su gran cambio físico.

15 de 16

Laura Meza dejó claro que su relación con Rodrigo Auzmendi está mejor que nunca, pero anda en Honduras para disfrutar del Feriado Morazánico.

16 de 16

En el caso de Rodrigo Auzmendi, el delantero argentino se mantiene en Argentina ya que Banfield tendrá partidos durante los próximos días.

