Lamine Yamal provoca tensión en Barcelona: no gusta su vida y lo último enciende las alarmas

En el Barcelona no gusta la vida que está llevando Lamine Yamal, su entorno y tampoco sus aires de grandeza.

1 de 24

Lamine Yamal enciende las alarmas en el FC Barcelona por lo último que ha hecho el joven futbolista y que no ha gustado ni a Hansi Flick ni a la directiva azulgrana.
2 de 24

El ambiente en el vestuario del FC Barcelona no atraviesa su mejor momento. Y el motivo tiene nombre y apellido: Lamine Yamal.
3 de 24

En el FC Barcelona saben que Lamine Yamal es ya la gran estrella del equipo. A sus 18 años, el atacante se ha convertido en el referente ofensivo y el jugador más desequilibrante de la plantilla. Sin embargo, también está comprobando lo que significa estar en el foco mediático y deportivo.
4 de 24

El joven prodigio, llamado a ser el nuevo referente del equipo culé, está viviendo semanas complicadas. Su lesión, sus gestos fuera del campo y su entorno personal han encendido las alarmas en el club.
5 de 24

Todo empezó con su baja médica por molestias en el pubis. El jugador debía descansar, pero en lugar de hacerlo en Barcelona, decidió marcharse unos días a Croacia junto a su pareja, la cantante Nicki Nicole.
6 de 24

Lamine Yamal y Nicki Nicole publicaron videos y fotos desde un helicóptero, disfrutando de las vistas, ajenos a la polémica.
7 de 24

En el FC Barcelona no gustó nada esta actitud de Lamine Yamal. Se interpretó como una falta de compromiso, especialmente en un momento clave de la temporada.
8 de 24

El cuerpo técnico de Hansi Flick esperaba que Lamine Yamal aprovechara el parón de selecciones de esta fecha FIFA para centrarse en su recuperación.
9 de 24

En cambio, el jugador de 18 años ha escogido un viaje romántico y nuevas apariciones mediáticas con su novia de 25 años.
10 de 24

En el Barça creen que Yamal está demasiado expuesto, que su vida privada se mezcla con su carrera y que todavía no ha madurado lo suficiente para manejar la presión de ser el heredero de Lionel Messi.
11 de 24

La renovación reciente de Lamine Yamal con el Barcelona, con un contrato largo y un salario elevado, fue vista como una apuesta de futuro. Pero también trajo consecuencias.
12 de 24

Lamine Yamal recibió el dorsal 10, el más simbólico del club con el que Messi marcó un antes y un después en la historia del Barcelona. Un gesto de confianza que, según algunos compañeros, le ha hecho cambiar su actitud.
13 de 24

“Va un poco sobrado”, dicen desde el vestuario según informa el diario El Nacional de Cataluña. No todos aprueban sus aires de estrella ni la forma en la que afronta los entrenamientos.
14 de 24

Dentro del equipo, hay voces que piden más humildad y trabajo a la joven estrella. Hansi Flick, exigente como pocos, no tolera los descuidos.
15 de 24

El entrenador alemán del Barcelona ya le ha pedido públicamente más intensidad a Lamine Yamal sin balón y más compromiso en la presión defensiva.
16 de 24

En la derrota contra el Paris Saint-Germain, Lamine jugó con visible cansancio, pero no pidió el cambio. Un gesto que el entrenador interpretó como un acto de orgullo y falta de autocrítica.
17 de 24

En los despachos del Barça, Joan Laporta y Deco siguen confiando en él, pero también le han transmitido su malestar. Saben que Lamine está rodeado de un entorno difícil, con amigos y asesores que no siempre miran por su carrera.
18 de 24

El entorno de Lamine Yamal lo aconsejan desde la emoción, no desde la responsabilidad. Y eso preocupa en el Barcelona. “Está en una edad delicada, necesita equilibrio”, confiesan fuentes cercanas al club.
19 de 24

Por eso, en el FC Barcelona temen que este conflicto entre el talento y la madurez acabe pasando factura. Lamine Yamal lo tiene todo para ser el mejor del mundo.
20 de 24

Pero "si no cambia su actitud, si no asume que ya no es un niño, puede que su sueño de reinar en el Camp Nou empiece a desvanecerse antes de tiempo", asegura el diario El Nacional de Cataluña.
21 de 24

Desde el FC Barcelona han hablado con Lamine Yamal para explicarle que debe aislarse de ese ruido, del foco mediático y centrarse únicamente en su fútbol.
22 de 24

En el club no quieren que la presión pase factura a Lamine. Por eso, se le ha lanzado un aviso claro: tendrá que ir con cuidado, tanto dentro como fuera del campo. La exigencia será máxima, y cualquier gesto o bajón de rendimiento puede objeto de críticas.
23 de 24

El inesperado romance de Lamine Yamal con Nicki Nicole ha llamado mucho la atención en el Barcelona y en la prensa rosa no dejan de salir titulares sobre la pareja.
24 de 24

Nicki Nicole (25) es mayor que Lamine Yamal (18). La cantante argentina le saca 7 años de diferencia al jugador del Barcelona. Hace un mes se hizo oficial su relación.
