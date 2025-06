Júnior Lacayo destapa polémica con 'Buba' López en Real España: "Me corrieron por él"

Júnior Lacayo reveló que su salida de Real España fue por 'Buba' López. "Fue rara la reacción porque incluso él venía jugando. O sea, vos podés tener una reacción así, pero no está bien, pero vos la puedes hacer cuando no estás jugando, que estás molesto con el entrenador porque no te pone, pero él jugaba casi todos los partidos. Entonces nunca se entendió esa reacción de él y me extrañó".