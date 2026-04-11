Detienen a jugador profesional por alarmar en un avión con la palabra “bomba”

Las polémicas en el fútbol vuelven a hacerse presentes, y esta vez de una forma pocas veces vista, tanto dentro del deporte como en la vida cotidiana.
En las últimas horas, el nombre de Emiliano Endrizzi se ha vuelto viral y ha generado gran repercusión.
Pero, ¿quién es Emiliano Endrizzi? El defensor de 32 años milita en la segunda división del fútbol argentino y actualmente forma parte de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, en el país campeón del mundo.
El zaguero inició su carrera profesional en Instituto de Córdoba, donde dio sus primeros pasos como futbolista tras debutar en 2013.
Posteriormente, pasó a Independiente Rivadavia de Mendoza y, en 2022, llegó a Gimnasia de Jujuy, donde se consolidó como un jugador experimentado.
Con varios años de trayectoria y profesionalismo, el acto que protagonizó recientemente ha causado sorpresa y podría derivar en una investigación.
Según los reportes, Emiliano Endrizzi se encontraba listo para viajar a Buenos Aires con su equipo cuando ocurrió el incidente.
Antes del despegue del avión, el futbolista gritó la palabra “bomba”, lo que desató el pánico entre los pasajeros.
Dicha expresión generó una inmediata preocupación a bordo, por lo que las autoridades actuaron con rapidez ante la situación.
Cabe señalar que mencionar la palabra “bomba” en un avión está estrictamente prohibido por normativas de seguridad internacional.
Incluso si se trata de una broma, este tipo de acciones puede ser considerado un delito grave, como intimidación pública o amenaza falsa, lo que conlleva detención inmediata, sanciones económicas, pérdida del vuelo e incluso penas de prisión.
Ante lo sucedido, el personal de seguridad aeroportuaria intervino el vuelo y procedió a la detención del jugador, quien fue retirado del avión esposado.
El defensor podría enfrentar consecuencias legales importantes por este incidente ocurrido durante el viaje con su equipo.
Hasta el momento, el futbolista no ha brindado declaraciones públicas sobre lo sucedido.