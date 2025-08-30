Compañeros de equipo tuvieron encuentro con hija de empresario y se arma caos

Escándalo: Cuatro jugadores de un equipo son denunciados de haber metido con la hija de un empresario que forma parte de la institución.
El Internacional de Porto Alegre atraviesa un momento crítico dentro y fuera de la cancha. A las recientes eliminaciones en la Copa Libertadores y la Copa de Brasil se sumó un escándalo extradeportivo.
El Internacional de Porto Alegre se encuentra inmerso en un extraño escándalo que involucra a cuatro jugadores, acusados de mantener encuentros extramatrimoniales con la hija de un influyente miembro del club, según reportó el Portal LeoDias a lo largo de julio y agosto de 2025
Los hechos habrían provocado una fractura interna en el plantel, con fuertes repercusiones tanto en el ambiente deportivo como personal de los futbolistas.
Según informó el medio Portal LeoDias, el suceso fracturó al plantel e involucra a dos argentinos que fueron compañeros en Lanús: Braian Aguirre y Alexandro Bernabei.
La primera señal pública sobre la situación surgió el 29 de julio, cuando el mencionado medio enfocado en temas vinculados al espectáculo reveló que cuatro jugadores del primer equipo de Inter mantenían reuniones privadas y secretas con una joven identificada como hija de un empresario ligado al club.
De acuerdo con el sitio, estas citas ocurrían en lugares remotos de Porto Alegre y estaban marcadas por un sigilo extremo por parte de los deportistas.
La joven relató que los acercamientos comenzaron mediante interacciones digitales y el uso del “modo temporal” en Instagram, estrategia que permite que los mensajes se eliminen automáticamente tras ser vistos, lo que dificultaba dejar evidencia de los contactos.
Los jugadores fueron acusados de tener encuentros con la hija de un importante miembro del club. El avistamiento inicial ocurrió el 10 de julio, cuando uno de los involucrados citó a la joven en una estación de servicio al sur de la ciudad, a bordo de una Volkswagen Amarok V6.
“Besos, caricias, conversación picante, ambiente tenso. Me halagaba, me decía que estaba buena, que quería saber qué quería que me hiciera”, fue el relato de la mujer en cuestión, según replicó el citado medio.
El Portal LeoDias identificó públicamente al primer futbolista supuestamente implicado: Alexandro Bernabei, lateral izquierdo argentino de 24 años, casado y con una hija pequeña. El portal brasileño difundió supuestas capturas de chat, acusando al ex futbolista de Lanús de estar implicado en el escándalo y asegurando que se había visto con la mujer en una gasolinera.
Bernabei emitió un comunicado en sus redes sociales, en las que alegó ser “objeto de un intento de chantaje que involucra la divulgación indebida de material de carácter estrictamente personal" y procedió a colocar su cuenta en modo privado.
Tras la eliminación del Colorado frente al Flamengo, el portal reveló que Braian Aguirre también es parte de la trama. El carrilero derecho de 25 años se enviaba mensajes con la joven -que luego se filtraron- y acordó encuentros hasta en su departamento, sin la presencia de su esposa.
La joven fue la que también brindó detalles del asunto. Con mucha discreción, los futbolistas se juntaban con ella en sitios remotos y utilizaban el "modo efímero" que tiene Instagram, que elimina los chats tras ser visualizados. “Besos, caricias, conversación picante, ambiente tenso. Me halagaba, me decía que estaba buena, que quería saber qué quería que me hiciera”, expresó la protagonista.
Los problemas extramatrimoniales derivaron en una fractura interna dentro del grupo futbolístico que desembocó en fuertes tensiones cercanas a enfrentamientos físicos. El portal reveló que Wesley, uno de los delanteros, habría confrontado duramente a Bernabei "por su bajón en el rendimiento" y "por la exposición que el caso de traición"causó al equipo. Luego, se comentó que el referente y capitán Alan Patrick "habría salido en defensa del argentino y habría causado un verdadero revuelo".
"Al menos otros cinco jugadores tuvieron que contener a Wesley y a Bernabei, que llegaron a las manos. Cabe destacar que los dos jugadores son titulares y ocupan el mismo lado del campo: el izquierdo”, concluyó el portal, luego de la derrota ante Cruzeiro, el pasado 23 de agosto.