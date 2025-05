Locura del Independiente campeón, heroico 'Camavinga' hondureño y enorme gesto

El recinto una vez más estalló y el tanto del 'Camavinga' hondureño evitó el alargue e hizo campeón a las Panteras y sobre su apodo dijo: "Al inicio no me gustaba para nada, pero a medida que la gente lo iba mencionando más seguido se me hacía más común hasta que lo tomé como normal", dijo a los micrófonos de OKTV Centroamérica, donde surgió el apodo.