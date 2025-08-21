Imágenes sensibles: pelea de barras de Independiente y U de Chile deja heridos de gravedad

La violencia se tomó las gradas del Estadio Libertadores de América, de Avellaneda, a partir de los ataques con piedras y palos entre fanáticos de Independiente y de la Universidad de Chile que han dejado al menos 10 heridos graves, cerca de 90 detenidos y la suspensión del partido de la Copa Sudamericana.
Los incidentes comenzaron sobre el final de la primera etapa, cuando fanáticos de la U de Chile situados en la tribuna Bochini Alta comenzaron a lanzar butacas y trozos de concreto extraídos de la estructura hacia la parte baja, donde estaban hinchas del 'Rojo'.
Los simpatizantes de la Universidad de Chile agredieron a la hinchada local al lanzarles butacas, piedrazos y hasta fuegos de artificio.
Entre los elementos que fueron utilizados para los ataques también se vieron baldones, palos, mampostería y hasta inodoros completos.
Varias butacas cayeron contra una parte de la afición de Independiente mientras que un petardo estalló en la zona llamada Garganta 1 del estadio que está pegada a la que esta noche ofició como popular visitante.
El juez Gustavo Tejera decidió demorar el partido mientras los desmanes continuaban en las tribunas y la voz del estadio avisaba que los hinchas de la U debían desalojar el estadio.
Si bien arrancó el segundo tiempo, a los dos minutos el árbitro ordenó parar el partido debido a que hinchas locales ingresaron al campo de juego y uno de ellos estaba herido, según informaron en la transmisión televisiva de DSports.
Luego el árbitro llamó a los capitanes y los reunió con el jefe de seguridad. El encuentro de vuelta de los octavos de final entre Independiente y Universidad de Chile fue suspendido por el árbitro uruguayo Gustavo Tejera en el minuto 48 cuando los equipos empataban 1-1.
Los hinchas de Independiente tratando de entrar a la cancha durante los incidentes.
Futbolistas de la U de Chile pidieron calma a sus aficionados en el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.
Una joven aficionada de Independiente tuvo que recibir asistencia médica en medio de los disturbios.
Luego, barras de Independiente invadieron la zona popular visitante en donde quedaban unos pocos hinchas chilenos, quienes fueron golpeados, desnudados y uno de ellos se cayó el vacío.
Los ánimos no se calmaron y la barra brava de Independiente subió a la tribuna ocupada por los hinchas chilenos y se produjeron más incidentes, lanzando a un aficionada chileno al vacío.
Se generó una brutal gresca que culminó con algunos aficionados chilenos saltando desde decenas de metros de altura para huir.
Este hincha de Independiente tiró desde muy alto a un aficionado de la U de Chile, sufrió heridas de gravedad.
El mismo aficionado de Independiente agredió con un tubo a un joven chileno hincha de la U de Chile.
Según recorre en redes sociales, este hincha chileno es un adolecente que cayó desmayado después de este duro golpe a la cabeza por parte del mismo barrista de Independiente.
Fuentes de Independiente informaron a EFE que al menos 10 personas resultaron heridas y 90 fueron detenidas, mientras que unos 300 aficionados de Universidad de Chile fueron demorados por la Policía y están siendo revisados.
En paralelo, fuentes oficiales agregaron que tres de los heridos se encuentran en grave estado, mientras que fuentes médicas precisaron que uno de ellos, un aficionado de la Universidad de Chile, fue trasladado en estado crítico a un centro médico de la zona.
Según informó Conmebol, el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la institución para resolver qué decisión tomar tras la cancelación del partido, mientras que también se enviará toda la información de lo ocurrido a la Comisión Disciplinaria.
Con el marcador igualado 1-1 (2-1 a favor de la Universidad de Chile en el marcador global), la CONMEBOL comunicó luego en las redes sociales del torneo que el duelo se había cancelado “en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad, que garanticen la continuidad del partido”.
Todo esto sucedía sin presencia policial en la zona de los problemas.
Los hinchas de Independiente celebraron las agresiones contra los chilenos.
Un hincha de Universidad de Chile subió esta historia antes de la pelea en Avellaneda ante Independiente.