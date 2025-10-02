Honduras: sorpresas y ausencias para la eliminatoria mundialista ante Costa Rica y Haití

Reinaldo Rueda confirmó la convocatoria de Honduras para los partidos ante Costa Rica y Haití en las eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026. Estas son las ausencias y sorpresas del listado.
La Selección de Honduras enfrentará el jueves 9 de octubre a Costa Rica en el estadio Morazán de San Pedro Sula y luego recibirá el lunes 13 en el estadio Nacional de Tegucigalpa a Haití, con la intención de aspirar a la cuarta Copa del Mundo de su historia.
Reinaldo Rueda ya definió su lista de convocados y llamó a 30 futbolistas para dichos compromisos eliminatorios.
¡AUSENCIAS! Edwin Rodríguez (Olimpia) - El mediocampista causa baja en la Selección de Honduras y se pierde el resto de la eliminatoria mundialista tras sufrir una nueva fisura en el quinto metatarsiano del tobillo derecho. Su regreso es en dos meses.
Denil Maldonado (Rubin Kazan / Rusia) - El defensa fue sometido a una operación en el tobillo debido a una lesión que arrastraba desde la Copa Oro 2025. El jugador se pierde toda la Eliminatoria Mundialista.
Julián Martínez (Alverca, Portugal) - Sin duda, la baja del lateral es una de las más sensibles de la Bicolor Hondureña. El informe especializado de la FFH concluye como diagnóstico principal un desgarro complejo del cuerpo y cuerno anterior del menisco externo de la rodilla derecha, lesión que requiere intervención quirúrgica.
David Ruiz (Inter Miami, EE.UU.) - El mediocampista fue sometido a una cirugía para tratar una lesión muscular persistente en los isquiotibiales que lo ha afectado durante gran parte de 2025 y recayó en un partido con la Selección de Honduras contra Nicaragua en septiembre de 2025.
Alenis Vargas (SJK Seinäjoki, Finlandia) - El joven delantero hondureño se quedó fuera de esta convocatoria. Estuvo en la lista de los partidos pasados de septiembre.
Michaell Chirinos (Olimpia) - Pese a que vive un gran momento en las últimas semanas con el León, no fue tomado en cuenta por Reinaldo Rueda.
¡SORPRESA! Denis Meléndez (Motagua) - El mediocampista está destacando en el Ciclón Azul y Reinaldo Rueda lo ha tenido bajo la lupa.
¡SORPRESA! Yustin Arboleda (Olimpia) - No es un desconocido para Rueda. El delantero honduro-colombiano tiene altura y presencia que puede ser un problema para los defensas rivales.
¡SORPRESA! Rigoberto Rivas (Kocaelispor / Turquía) - Es una de las sorpresas que presenta Rueda en su listado. El atacante ya está en óptimas condiciones para volver a la 'H'.
¡SORPRESA! Deyron Martínez (Olancho FC) - El pivote de los Potros es una de las mayores novedades en la convocatoria de Reinaldo Rueda.
¡SORPRESA! Alex López (Olancho FC) - El mediocentro ofensivo regresa a la H y puede ocupar el puesto de David Ruiz. Es conocido por su habilidad, visión de juego y capacidad para asistir y marcar goles.
¡SORPRESA! Dixon Ramírez (Real España) - El extremo regresó a jugar con su equipo tras una lesión y ahora vuelve a la Selección de Honduras. Fue parte de la Copa Oro 2025.
¡SORPRESA! Leonardo Posadas García (Hamburgo SV II) - El joven mediocampista en poco tiempo pasó de promesa juvenil a firme candidato para convertirse en pilar de la nueva generación de la Selección de Honduras.
¡SORPRESA! Nayrobi Vargas (Mainz 05 II / Alemania) - El joven delantero es otra de las novedades de Rueda. Volverá a vestirse con los colores de Honduras.
Los convocados de la Selección de Honduras para los partidos contra Costa Rica y Haití.