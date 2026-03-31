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Honduras no está sola en España, bellas palillonas, locura y mensaje a Palma

Ambiente en España: Banda sorprende con su show en el Estadio Butarque, locura por Perú y las bellas palillonas presentes.

Honduras no está sola en España, bellas palillonas, locura y mensaje a Palma
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La Selección de Honduras no estuvo sola en España: así se vivió el ambiente en la previa del amistoso ante Perú en el Estadio Butarque.

 Fotos OPSA: Mario Figueroa y Eduardo Solano.
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Diario LA PRENSA estuvo presente en el recinto español con nuestros periodistas Mario Figueroa y Eduardo Solano.
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Los catrachos cinco estrellas no se quisieron perder el juego en España y se animaron para ir a apoyar a la H.
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La Selección de Honduras comienza un nuevo proceso de la mano del español José Francisco Molina.
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Los catrachos procedentes de Danlí que también fueron a apoyar a la Selección de Honduras en el debut de Molina en España.
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Las hondureñas no se quisieron perder la fiesta y llegaron al Estadio Butarque para dar ánimos.
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Un agradable ambiente se vivió en las afueras del estadio, donde las familias adornaron en la llegada previo al partido.
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Ella llegó bien identificada con la Bandera de Honduras. Así posó para las cámaras de LA PRENSA.
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La Banda 504 de Honduras puso el ambiente afuera del estadio de Leganés con su show en la previa.
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La banda puso a bailar a los aficionados hondureños y peruanos en las afueras del recinto.
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Las bellas palillonas que también engalanaron en la previa del amistoso ante Perú.
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La petición a Luis Palma: este aficionado catracho llegó con mensaje para el jugador del Lech Poznan.
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La rivalidad solo en la cancha. Los aficionados de Perú y Honduras juntos antes del comienzo del partido.
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Los aficionados sudamericanos tampoco dejaron sola a su Selección en el estadio Butarque.
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El 'Chucky' peruano tampoco se quiso perder el encuentro amistoso y así fue captado por LENTE LA PRENSA.
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Las aficionadas peruanas no se quisieron perder el partido amistoso de su país en el país europeo.
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La locura de los aficionados de Perú: sin duda protagonizaron una enorme fiesta antes del arranque del partido.
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