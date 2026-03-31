Honduras no está sola en España, bellas palillonas, locura y mensaje a Palma

La Selección de Honduras no estuvo sola en España: así se vivió el ambiente en la previa del amistoso ante Perú en el Estadio Butarque.
Diario LA PRENSA estuvo presente en el recinto español con nuestros periodistas Mario Figueroa y Eduardo Solano.
Los catrachos cinco estrellas no se quisieron perder el juego en España y se animaron para ir a apoyar a la H.
La Selección de Honduras comienza un nuevo proceso de la mano del español José Francisco Molina.
Los catrachos procedentes de Danlí que también fueron a apoyar a la Selección de Honduras en el debut de Molina en España.
Las hondureñas no se quisieron perder la fiesta y llegaron al Estadio Butarque para dar ánimos.
Un agradable ambiente se vivió en las afueras del estadio, donde las familias adornaron en la llegada previo al partido.
Ella llegó bien identificada con la Bandera de Honduras. Así posó para las cámaras de LA PRENSA.
La Banda 504 de Honduras puso el ambiente afuera del estadio de Leganés con su show en la previa.
La banda puso a bailar a los aficionados hondureños y peruanos en las afueras del recinto.
Las bellas palillonas que también engalanaron en la previa del amistoso ante Perú.
La petición a Luis Palma: este aficionado catracho llegó con mensaje para el jugador del Lech Poznan.
La rivalidad solo en la cancha. Los aficionados de Perú y Honduras juntos antes del comienzo del partido.
Los aficionados sudamericanos tampoco dejaron sola a su Selección en el estadio Butarque.
El 'Chucky' peruano tampoco se quiso perder el encuentro amistoso y así fue captado por LENTE LA PRENSA.
Las aficionadas peruanas no se quisieron perder el partido amistoso de su país en el país europeo.
La locura de los aficionados de Perú: sin duda protagonizaron una enorme fiesta antes del arranque del partido.