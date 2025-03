Deportista hace desgarradora confesión: “Siento haber tocado fondo”

“Intentaré volver a tener esa alegría natural que me caracterizaba y principalmente volver a sentirme bien conmigo sabiendo que “it’s okay not to be okay”. Como dije antes, me genera un dolor enorme abrirme de esta manera pero sentía la necesidad de contarles un poco mi situación. Sigo buscando mi mejor versión. Trabajaré para buscar ese bienestar emocional que alguna vez sentí”, finalizó.