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Elsa Oseguera sorprende y revela que hizo con el dinero de la demanda que ganó a Romell Quioto

Le presentadora revivió el escándalo que protagonizó con el delantero hondureño, quien le ganó una demanda en EEUU.

Elsa Oseguera sorprende y revela que hizo con el dinero de la demanda que ganó a Romell Quioto
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Elsa Oseguera ha causado revuelo en las redes sociales al revelar detalles sobre la demanda que le ganó al futbolista hondureño Romell Quioto y confiesa en qué gastó el dinero.
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Elsa Oseguera y Romell Quioto protagonizaron uno de los casos más mediáticos de la farándula hondureña que terminó en los tribunales.
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La presentadora hondureña de 33 años volvió a generar polémica tras recordar la demanda que interpuso hace varios años contra Romell Quioto.
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El caso se remonta al año 2018, cuando la comunicadora sampedrana habría denunciado la divulgación de fotografías y videos íntimos sin su consentimiento.
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La controversia llegó a los tribunales del condado de Harris, en Houston, Texas, donde Oseguera presentó una demanda civil contra el delantero hondureño de 35 años.
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En los tribunales, Elsa Oseguera reclamaba una fuerte suma de dinero por presuntos daños relacionados con la invasión de su privacidad.
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Elsa Oseguera sostuvo que la difusión del material íntimo que Romell Quioto divulgó afectó su vida personal y profesional.
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La disputa también generó numerosas reacciones en redes sociales entre los dos protagonistas debido a la popularidad de ambos hondureños.
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Elsa Oseguera aseguró años después que había ganado dicha demanda y que obtuvo dinero como resultado del proceso contra Romell Quioto.
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Sin embargo, no se ha confirmado públicamente la cantidad exacta que la presentadora hondureña habría recibido.
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Elsa Oseguera ahora volvió a hablar del tema de la demanda que le ganó a Romell Quioto y sorprendió al revelar qué ocurrió con esos recursos económicos.
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La presentadora, originaria de San Pedro Sula, fue consultada en redes sociales sobre el polémico caso de Romell Quioto y Elsa Oseguera no dudó en responder.
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“Gané una demanda y un hombre se juntó conmigo y se hartó ese dinero”, confesó Elsa Oseguera a través de un en vivo de TikTok.
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Las declaraciones de la comunicadora despertaron la curiosidad de sus seguidores en TikTok, quienes comenzaron a especular sobre la identidad del hombre al que hacía referencia Oseguera.
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Algunos usuarios de la red social asumieron que podría tratarse de una expareja de la presentadora, aunque ella no confirmó esa interpretación.
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Romell Quioto actualmente está teniendo un paso destacado por su nuevo equipo, el Al-Ula FC de la Segunda División de Arabia Saudita.
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El delantero hondureño decidió retirarse de la Selección de Honduras tras el fracaso de Honduras rumbo al Mundial United 2026.
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Romell Quioto cambió su vida y se mantiene alejado de las polémicas que lo afectaron durante su carrera, así como el caso de la demanda de Elsa Oseguera.
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