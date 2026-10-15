Elsa Oseguera sorprende y revela que hizo con el dinero de la demanda que ganó a Romell Quioto

Elsa Oseguera ha causado revuelo en las redes sociales al revelar detalles sobre la demanda que le ganó al futbolista hondureño Romell Quioto y confiesa en qué gastó el dinero.
Elsa Oseguera y Romell Quioto protagonizaron uno de los casos más mediáticos de la farándula hondureña que terminó en los tribunales.
La presentadora hondureña de 33 años volvió a generar polémica tras recordar la demanda que interpuso hace varios años contra Romell Quioto.
El caso se remonta al año 2018, cuando la comunicadora sampedrana habría denunciado la divulgación de fotografías y videos íntimos sin su consentimiento.
La controversia llegó a los tribunales del condado de Harris, en Houston, Texas, donde Oseguera presentó una demanda civil contra el delantero hondureño de 35 años.
En los tribunales, Elsa Oseguera reclamaba una fuerte suma de dinero por presuntos daños relacionados con la invasión de su privacidad.
Elsa Oseguera sostuvo que la difusión del material íntimo que Romell Quioto divulgó afectó su vida personal y profesional.
La disputa también generó numerosas reacciones en redes sociales entre los dos protagonistas debido a la popularidad de ambos hondureños.
Elsa Oseguera aseguró años después que había ganado dicha demanda y que obtuvo dinero como resultado del proceso contra Romell Quioto.
Sin embargo, no se ha confirmado públicamente la cantidad exacta que la presentadora hondureña habría recibido.
Elsa Oseguera ahora volvió a hablar del tema de la demanda que le ganó a Romell Quioto y sorprendió al revelar qué ocurrió con esos recursos económicos.
La presentadora, originaria de San Pedro Sula, fue consultada en redes sociales sobre el polémico caso de Romell Quioto y Elsa Oseguera no dudó en responder.
“Gané una demanda y un hombre se juntó conmigo y se hartó ese dinero”, confesó Elsa Oseguera a través de un en vivo de TikTok.
Las declaraciones de la comunicadora despertaron la curiosidad de sus seguidores en TikTok, quienes comenzaron a especular sobre la identidad del hombre al que hacía referencia Oseguera.
Algunos usuarios de la red social asumieron que podría tratarse de una expareja de la presentadora, aunque ella no confirmó esa interpretación.
Romell Quioto actualmente está teniendo un paso destacado por su nuevo equipo, el Al-Ula FC de la Segunda División de Arabia Saudita.
El delantero hondureño decidió retirarse de la Selección de Honduras tras el fracaso de Honduras rumbo al Mundial United 2026.
Romell Quioto cambió su vida y se mantiene alejado de las polémicas que lo afectaron durante su carrera, así como el caso de la demanda de Elsa Oseguera.