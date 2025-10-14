  1. Inicio
Oficial: La primera selección de eliminatoria Concacaf fuera del Mundial 2026

Adiós al sueño de estar en la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

  • 14 de octubre de 2025 a las 20:24 -
  • German Alvarado
La noche de este martes 14 de octubre se confirmó la primera selección de Concacaf que dice adiós al Mundial 2026 en la ronda final de las eliminatorias.

De todos era sabido que no lo íbamos a ver en el Mundial 2026, pero se confirmó la noche de este martes que le dicen adiós de forma oficial al sueño de ser mundialistas.

A falta de dos jornadas para el desenlace de la ronda final de las eliminatorias de Concacaf, se conoce a la primera selección de esta etapa que dice adiós a la Copa del Mundo.

Se han convertido en la selección 124 eliminada ya sin opciones de estar en el Mundial 2026 que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México respectivamente.

La Selección Nacional de Bermudas es la primera escuadra de la etapa final de las eliminatorias de Concacaf que se ha quedado ya sin opciones matemáticas de ser mundialista.

Bermudas fue goleada 4-0 como visitante ante Jamaica y a falta de dos jornadas dicen adiós al Mundial 2026.
Cuatro derrotas en 4 encuentros garantizan que Bermudas no dirá presente en el próximo Mundial.
Bermudas ha tenido una eliminatoria final de eliminatorias de Concacaf para el olvido ya que han perdido todos sus juegos con abultados marcadores.

Bermudas apenas ha marcado dos goles tras cuatro juegos disputados y ha encajado un total de 14 dianas en la ronda final de las eliminatorias de Concacaf.

Es importante recordar que Bermudas llegó a la ronda final de las eliminatorias de Concacaf eliminando a Cuba. Ellos fueron rivales de Honduras en el inicio del camino al Mundial 2026.

Curazao en casa y visita ante Trinidad y Tobago, son los últimos dos juegos que le quedan a una ya eliminada Selección de Bermudas en las eliminatorias de Concacaf.

Bermudas buscarán despedirse con un triunfo aunque ya están eliminados.

Bermudas nunca ha estado en un Mundial de Fútbol adulto y apenas ha disputado una Copa Oro en toda su historia.

La Selección Nacional de Bermudas es la peor de las eliminatorias de Concacaf en su ronda final.
