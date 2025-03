¿Por qué la Justicia española absolvió a Dani Alves del delito de abuso?

Según el TSJC, la sentencia de la Audiencia "utiliza, en su análisis, el término credibilidad como sinónimo de fiabilidad, y no lo es", sin aclarar por qué acepta para condenar a Alves una versión "no verificable con prueba periférica" pero procedente de una testigo que, a su parecer, "ha resultado no fiable en la parte del relato que se puede contrastar".