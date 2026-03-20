La contundente reacción de David Faitelson ante la baja de Cristiano con Portugal

La confirmación de que Cristiano Ronaldo no integrará la expedición de la selección de Portugal para el choque ante México el 28 de marzo supuso el colofón a una semana de sinsabores para la afición azteca.
Afectado por una lesión en el tendón de la corva, el astro luso quedó al margen de la lista de convocados para el duelo de exhibición frente al Tri.
Debido a molestias musculares, el atacante portugués fue descartado para este amistoso internacional.
Los aficionados de la Ciudad de México y algunos del interior, ilusionados con ver jugar al goleador del Al-Nassr saudí, despertaron este viernes con desilusión porque el delantero no vendrá a México y se perderán la que tal vez pueda ser una última oportunidad de verlo jugar en el país.
La noticia se sumó a la eliminación hace dos días del Inter Miami, equipo de Messi, en la Copa de Campeones de la Concacaf, lo cual frustrará la posibilidad de verlo jugar contra el América en los cuartos de finales de la competición.
El Inter, uno de los favoritos del torneo, fue eliminado por el Nashville SC, que será rival del América por el pase a semifinales.
De haber Miami clasificado a cuartos, Messi hubiera estado en el Azteca contra las Águilas en abril, en la fase de los ocho mejores de Copa.
Esta semana también la FIFA dio conocer que Irán no jugará el Mundial en tierras mexicanas como se especuló, luego de que los iraníes solicitaran cambiar el escenario de sus partidos mundialistas, programados para Estados Unidos, por cuestiones de seguridad.
La FIFA se negó a modificar el calendario, lo cual mantendrá a Irak en Estados Unidos y a México con 13 partidos mundialistas en la capital, Guadalajara y Monterrey.
Este mes, México será sede de dos series de respesca del Mundial. El próximo 26 de marzo, en Guadalajara, Nueva Caledonia enfrentará a Jamaica y el ganador buscará su pase al Mundial el 31 contra el Congo.
En Monterrey, el 26 se enfrentarán Bolivia-Surinam y el mejor retará a Irak el 31 por el boleto a la Copa del Mundo.
David Faitelson, uno de los periodistas más polémicos de México, tuvo su propia reacción a la no venida de Cristiano Ronaldo.
"No viene Cristiano Ronaldo.¡Qué pena! Portugal sigue siendo un gran examen para la selección mexicana...".
Hace meses en México se venía esperando el amistoso ante Portugal en el Azteca, había muchísima expectativa por la presencia de Cristiano Ronaldo en el país... Hasta hubo polémica con las entradas y se hablaba de la seguridad que habían pedido.
Una lesión dejó fuera a Cristiano Ronaldo de poder jugar por primera vez en México.