David Beckham, devastado tras horrible traición de su hijo Brooklyn

El primogénito del matrimonio traicionó al exjugador inglés de la forma más dolorosa.

David Beckham, devastado tras horrible traición de su hijo Brooklyn
1 de 18

Estalla la guerra entre Brooklyn y su padre David Beckham al extremo de que el exjugador inglés se encuentra devastado.

David Beckham, devastado tras horrible traición de su hijo Brooklyn
2 de 18

La crisis familiar entre David y Victoria Beckham y su hijo mayor, Brooklyn, no tiene expectativas de solucionarse a corto plazo.

David Beckham, devastado tras horrible traición de su hijo Brooklyn
3 de 18

La tensa relación del primogénito del célebre matrimonio británico con sus padres es evidente desde hace meses y sus acciones dejan claro que tampoco busca esconder el cisma que atraviesa la familia.

David Beckham, devastado tras horrible traición de su hijo Brooklyn
4 de 18

Los rumores de tensión en la familia al parecer comenzaron cuando la mujer de Brooklyn, Nicola Peltz, hijo varios desplantes a su suegra, negándose, por ejemplo, a lucir los vestidos de su marca.
David Beckham, devastado tras horrible traición de su hijo Brooklyn
5 de 18

En un principio, la familia intentó acallar las especulaciones, pero las ausencias de la pareja, que se casó en 2022, en las celebraciones familiares fueron cada vez más notables.

David Beckham, devastado tras horrible traición de su hijo Brooklyn
6 de 18

Brooklyn no solo “se separó” de sus padres, David y Victoria, sino también de sus tres hermanos.
David Beckham, devastado tras horrible traición de su hijo Brooklyn
7 de 18

Brooklyn Beckham renovó sus votos matrimoniales con su esposa, la rica heredera Nicola Peltz, en una ceremonia ‘íntima’ ante dos centenares de invitados.
David Beckham, devastado tras horrible traición de su hijo Brooklyn
8 de 18

La reciente renovación de votos matrimoniales de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz ha puesto en evidencia una profunda disputa familiar que ha captado la atención internacional.
David Beckham, devastado tras horrible traición de su hijo Brooklyn
9 de 18

Según informó The Mirror, David Beckham y Victoria Beckham, junto a sus hijos Romeo, Cruz y Harper, así como abuelos y otros familiares cercanos, no recibieron invitación para la celebración, lo que ha intensificado el distanciamiento entre ambas familias.
David Beckham, devastado tras horrible traición de su hijo Brooklyn
10 de 18

Brooklyn Beckham renovó sus votos matrimoniales e increíblemente no invitó a su padre, madre y hermanos.

David Beckham, devastado tras horrible traición de su hijo Brooklyn
11 de 18

La ceremonia reunió a cerca de 200 invitados, pero la familia Beckham se enteró del evento a través de publicaciones en Internet. La exclusión no solo afectó a los padres del novio, sino también a sus hermanos y a otros miembros de la familia extensa.
David Beckham, devastado tras horrible traición de su hijo Brooklyn
12 de 18

De acuerdo con fuentes citadas por The Mirror, la decisión de no invitar a los Beckham se tomó en un contexto de tensiones persistentes, y la noticia sorprendió a los afectados, quienes no recibieron ningún aviso previo.
David Beckham, devastado tras horrible traición de su hijo Brooklyn
13 de 18

Brooklyn Beckham hizo un discurso en el que "habló con emoción" no solo de su mujer, sino de su familia política, sin hacer una sola mención a sus padres y hermanos.
David Beckham, devastado tras horrible traición de su hijo Brooklyn
14 de 18

"Brooklyn habló desde el corazón, y en el centro de su corazón está Nicola, a quien ama profundamente, pero también la familia Peltz, que realmente se ha mantenido a su lado. Quería reconocerlos a todos y estaba decidido a hacerles justicia a todos", señalaron en la prensa inglesa sobre el discurso del hijo de David Beckham.
David Beckham, devastado tras horrible traición de su hijo Brooklyn
15 de 18

Prensa inglesa informa de que David Beckham se encuentra devastado tras conocerse que el primogénito habría pronunciado un emotivo discurso en la fiesta del pasado 2 de agosto en el que elogiaba a su esposa y a sus parientes políticos.
David Beckham, devastado tras horrible traición de su hijo Brooklyn
16 de 18

La exclusión de la familia Beckham de la celebración generó reacciones encontradas entre allegados y amigos de ambas partes. Un informante cercano a los Peltz-Beckham señaló que la decisión de dejar fuera a todos los miembros de la familia, incluidos los abuelos y la hermana menor Harper, resultó especialmente difícil.
David Beckham, devastado tras horrible traición de su hijo Brooklyn
17 de 18

El círculo cercano al exfutbolista y a la diseñadora asegura que Brooklyn está actuando "de forma totalmente fuera de lo normal" y que no solo se ha separado de su familia, sino también de sus amigos.
David Beckham, devastado tras horrible traición de su hijo Brooklyn
18 de 18

Victoria y David Beckham se encuentran devastados tras conocer de que su hijo Brooklyn no los invitó a la renovación de votos.
