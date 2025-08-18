David Beckham, devastado tras horrible traición de su hijo Brooklyn

Estalla la guerra entre Brooklyn y su padre David Beckham al extremo de que el exjugador inglés se encuentra devastado.
La crisis familiar entre David y Victoria Beckham y su hijo mayor, Brooklyn, no tiene expectativas de solucionarse a corto plazo.
La tensa relación del primogénito del célebre matrimonio británico con sus padres es evidente desde hace meses y sus acciones dejan claro que tampoco busca esconder el cisma que atraviesa la familia.
Los rumores de tensión en la familia al parecer comenzaron cuando la mujer de Brooklyn, Nicola Peltz, hijo varios desplantes a su suegra, negándose, por ejemplo, a lucir los vestidos de su marca.
En un principio, la familia intentó acallar las especulaciones, pero las ausencias de la pareja, que se casó en 2022, en las celebraciones familiares fueron cada vez más notables.
Brooklyn no solo “se separó” de sus padres, David y Victoria, sino también de sus tres hermanos.
Brooklyn Beckham renovó sus votos matrimoniales con su esposa, la rica heredera Nicola Peltz, en una ceremonia ‘íntima’ ante dos centenares de invitados.
La reciente renovación de votos matrimoniales de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz ha puesto en evidencia una profunda disputa familiar que ha captado la atención internacional.
Según informó The Mirror, David Beckham y Victoria Beckham, junto a sus hijos Romeo, Cruz y Harper, así como abuelos y otros familiares cercanos, no recibieron invitación para la celebración, lo que ha intensificado el distanciamiento entre ambas familias.
La ceremonia reunió a cerca de 200 invitados, pero la familia Beckham se enteró del evento a través de publicaciones en Internet. La exclusión no solo afectó a los padres del novio, sino también a sus hermanos y a otros miembros de la familia extensa.
De acuerdo con fuentes citadas por The Mirror, la decisión de no invitar a los Beckham se tomó en un contexto de tensiones persistentes, y la noticia sorprendió a los afectados, quienes no recibieron ningún aviso previo.
Brooklyn Beckham hizo un discurso en el que "habló con emoción" no solo de su mujer, sino de su familia política, sin hacer una sola mención a sus padres y hermanos.
"Brooklyn habló desde el corazón, y en el centro de su corazón está Nicola, a quien ama profundamente, pero también la familia Peltz, que realmente se ha mantenido a su lado. Quería reconocerlos a todos y estaba decidido a hacerles justicia a todos", señalaron en la prensa inglesa sobre el discurso del hijo de David Beckham.
Prensa inglesa informa de que David Beckham se encuentra devastado tras conocerse que el primogénito habría pronunciado un emotivo discurso en la fiesta del pasado 2 de agosto en el que elogiaba a su esposa y a sus parientes políticos.
La exclusión de la familia Beckham de la celebración generó reacciones encontradas entre allegados y amigos de ambas partes. Un informante cercano a los Peltz-Beckham señaló que la decisión de dejar fuera a todos los miembros de la familia, incluidos los abuelos y la hermana menor Harper, resultó especialmente difícil.
El círculo cercano al exfutbolista y a la diseñadora asegura que Brooklyn está actuando "de forma totalmente fuera de lo normal" y que no solo se ha separado de su familia, sino también de sus amigos.
