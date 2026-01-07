  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Bota de Oro 2025-26: Brasileño hizo doblete, hay nuevo líder y así quedó Mbappé

Harry Kane fue bajado de la cima y brasileño le mete presión a Mbappé con un doblete.

Bota de Oro 2025-26: Brasileño hizo doblete, hay nuevo líder y así quedó Mbappé
1 de 22

Sigue la lucha por la Bota de Oro 2025-2026 y así quedó la tabla de goleadores de Europa. Haaland no perdona, Harry Kane fue bajado de la cima y brasileño presiona a Mbappé con un doblete.
Bota de Oro 2025-26: Brasileño hizo doblete, hay nuevo líder y así quedó Mbappé
2 de 22

La Bota de Oro cuenta con un sistema clasificatorio que otorga tres valores distintos a los tantos anotados: 2 puntos en las cinco grandes ligas, 1,5 pts en las ligas entre la sexta y la vigesimoprimera y 1 punto en el resto de competiciones domésticas de la UEFA.
Bota de Oro 2025-26: Brasileño hizo doblete, hay nuevo líder y así quedó Mbappé
3 de 22

20. Vedat Muriqi (Mallorca) - 10 goles (x2): 20 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
Bota de Oro 2025-26: Brasileño hizo doblete, hay nuevo líder y así quedó Mbappé
4 de 22

19. Lautaro Martínez (Inter de Milán) - 10 goles (x2): 20 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
Bota de Oro 2025-26: Brasileño hizo doblete, hay nuevo líder y así quedó Mbappé
5 de 22

18. Mason Greenwood (Olympique de Marsella) - 11 goles (x2): 22 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
Bota de Oro 2025-26: Brasileño hizo doblete, hay nuevo líder y así quedó Mbappé
6 de 22

17. Ferran Torres (FC Barcelona) - 11 (x2): 22 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
Bota de Oro 2025-26: Brasileño hizo doblete, hay nuevo líder y así quedó Mbappé
7 de 22

16. Luis Suárez (Sporting Lisboa) - 15 goles (x1,5): 22.5 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
Bota de Oro 2025-26: Brasileño hizo doblete, hay nuevo líder y así quedó Mbappé
8 de 22

15. Leo Walta (IK Sirius de Suecia) - 16 goles (x1,5): 24 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
Bota de Oro 2025-26: Brasileño hizo doblete, hay nuevo líder y así quedó Mbappé
9 de 22

14. Franculino Djú (Midtjylland de Noruega) - 16 goles (x1,5): 24 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
Bota de Oro 2025-26: Brasileño hizo doblete, hay nuevo líder y así quedó Mbappé
10 de 22

13. Vangelis Pavlidis (Benfica) - 16 goles (x1,5): 24 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El griego se despachó con un triplete el fin de semana contra el Estoril en la Liga portuguesa.
Bota de Oro 2025-26: Brasileño hizo doblete, hay nuevo líder y así quedó Mbappé
11 de 22

12. Kasper Hogh (FK Bodø/Glimt de Noruega) 17 goles (x1,5): 25.5 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
Bota de Oro 2025-26: Brasileño hizo doblete, hay nuevo líder y así quedó Mbappé
12 de 22

11. Nahir Besara (Hammarby Fotboll de Suecia) - 17 goles (x1,5): 25.5 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
Bota de Oro 2025-26: Brasileño hizo doblete, hay nuevo líder y así quedó Mbappé
13 de 22

10. Klaemint Olsen (NSI Runavik de Islas Feroe) - 26 goles (x1): 26 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
Bota de Oro 2025-26: Brasileño hizo doblete, hay nuevo líder y así quedó Mbappé
14 de 22

9. Ibrahim Diabate (GAIS de Suecia): 18 goles (x1,5) - 27 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
Bota de Oro 2025-26: Brasileño hizo doblete, hay nuevo líder y así quedó Mbappé
15 de 22

8. Daniel Karlsbakk (Sarpsborg 08 de Noruega) - 18 goles (x1,5): 27 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
Bota de Oro 2025-26: Brasileño hizo doblete, hay nuevo líder y así quedó Mbappé
16 de 22

7. August Priske (Djurgardens de Suecia) - 18 goles (x1,5): 27 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
Bota de Oro 2025-26: Brasileño hizo doblete, hay nuevo líder y así quedó Mbappé
17 de 22

6. Ayase Ueda (Feyenoord): 18 goles (x1,5) - 27 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
Bota de Oro 2025-26: Brasileño hizo doblete, hay nuevo líder y así quedó Mbappé
18 de 22

5. Darko Lemajic (FC RFS de Letonia): 28 goles (x1) - 28 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. Es el primer representante de las ligas menores. El serbio es, con diferencia, el futbolista que más goles ha celebrado en la presente temporada, pero al militar en el RFS (Rigas Futbols Skolas) de Letonia sus 28 tantos se traducen en apenas 28 pts.
Bota de Oro 2025-26: Brasileño hizo doblete, hay nuevo líder y así quedó Mbappé
19 de 22

4. Igor Thiago (Brentford): 16 goles (x2) - 28 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El delantero brasileño, que venía de hacer un hat-trick, se despachó este miércoles con un doblete en la goleada (3-0) sobre Sunderland en la Premier League y ahora se puso a dos tantos de Kylian Mbappé.
Bota de Oro 2025-26: Brasileño hizo doblete, hay nuevo líder y así quedó Mbappé
20 de 22

3. Kylian Mbappé (Real Madrid): 18 goles (x2) - 36 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El delantero francés, que no está en combate al ser baja por lesión, siente la presión y cada vez se le acerca más el brasileño Igor Thiago del Brentford.
Bota de Oro 2025-26: Brasileño hizo doblete, hay nuevo líder y así quedó Mbappé
21 de 22

2. Harry Kane (Bayern de Múnich): 19 goles (x2) - 38 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El delantero inglés fue bajado de la tabla de goleadores de Europa ya que la Bundesliga está de vacaciones y volverá a ver acción hasta el 11 de enero cuando se reanude la actividad en Alemania.
Bota de Oro 2025-26: Brasileño hizo doblete, hay nuevo líder y así quedó Mbappé
22 de 22

1. Erling Haaland (Manchester City): 20 goles (x2) - 40 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El noruego marcó de penal este miércoles en el empate (1-1) contra el Brighton por la jornada 21 de la Premier League y es el nuevo líder de la tabla de goleadores de Europa. ¡Se bajó a Harry Kane!
Cargar más fotos