Bota de Oro 2025-26: Brasileño hizo doblete, hay nuevo líder y así quedó Mbappé

Sigue la lucha por la Bota de Oro 2025-2026 y así quedó la tabla de goleadores de Europa. Haaland no perdona, Harry Kane fue bajado de la cima y brasileño presiona a Mbappé con un doblete.
La Bota de Oro cuenta con un sistema clasificatorio que otorga tres valores distintos a los tantos anotados: 2 puntos en las cinco grandes ligas, 1,5 pts en las ligas entre la sexta y la vigesimoprimera y 1 punto en el resto de competiciones domésticas de la UEFA.
20. Vedat Muriqi (Mallorca) - 10 goles (x2): 20 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
19. Lautaro Martínez (Inter de Milán) - 10 goles (x2): 20 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
18. Mason Greenwood (Olympique de Marsella) - 11 goles (x2): 22 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
17. Ferran Torres (FC Barcelona) - 11 (x2): 22 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
16. Luis Suárez (Sporting Lisboa) - 15 goles (x1,5): 22.5 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
15. Leo Walta (IK Sirius de Suecia) - 16 goles (x1,5): 24 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
14. Franculino Djú (Midtjylland de Noruega) - 16 goles (x1,5): 24 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
13. Vangelis Pavlidis (Benfica) - 16 goles (x1,5): 24 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El griego se despachó con un triplete el fin de semana contra el Estoril en la Liga portuguesa.
12. Kasper Hogh (FK Bodø/Glimt de Noruega) 17 goles (x1,5): 25.5 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
11. Nahir Besara (Hammarby Fotboll de Suecia) - 17 goles (x1,5): 25.5 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
10. Klaemint Olsen (NSI Runavik de Islas Feroe) - 26 goles (x1): 26 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
9. Ibrahim Diabate (GAIS de Suecia): 18 goles (x1,5) - 27 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
8. Daniel Karlsbakk (Sarpsborg 08 de Noruega) - 18 goles (x1,5): 27 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
7. August Priske (Djurgardens de Suecia) - 18 goles (x1,5): 27 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
6. Ayase Ueda (Feyenoord): 18 goles (x1,5) - 27 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
5. Darko Lemajic (FC RFS de Letonia): 28 goles (x1) - 28 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. Es el primer representante de las ligas menores. El serbio es, con diferencia, el futbolista que más goles ha celebrado en la presente temporada, pero al militar en el RFS (Rigas Futbols Skolas) de Letonia sus 28 tantos se traducen en apenas 28 pts.
4. Igor Thiago (Brentford): 16 goles (x2) - 28 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El delantero brasileño, que venía de hacer un hat-trick, se despachó este miércoles con un doblete en la goleada (3-0) sobre Sunderland en la Premier League y ahora se puso a dos tantos de Kylian Mbappé.
3. Kylian Mbappé (Real Madrid): 18 goles (x2) - 36 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El delantero francés, que no está en combate al ser baja por lesión, siente la presión y cada vez se le acerca más el brasileño Igor Thiago del Brentford.
2. Harry Kane (Bayern de Múnich): 19 goles (x2) - 38 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El delantero inglés fue bajado de la tabla de goleadores de Europa ya que la Bundesliga está de vacaciones y volverá a ver acción hasta el 11 de enero cuando se reanude la actividad en Alemania.
1. Erling Haaland (Manchester City): 20 goles (x2) - 40 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El noruego marcó de penal este miércoles en el empate (1-1) contra el Brighton por la jornada 21 de la Premier League y es el nuevo líder de la tabla de goleadores de Europa. ¡Se bajó a Harry Kane!