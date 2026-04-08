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Barcelona recibe burlas tras caer en la Champions: Venganza del madridismo

Estallan las redes sociales con peculiares memes en donde se burlan del FC Barcelona luego de haber perdido ante Atlético de Madrid.

Barcelona recibe burlas tras caer en la Champions: Venganza del madridismo
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Estallan las redes sociales luego de la derrota sufrida por el FC Barcelona a manos del Atlético de Madrid por la ida de cuartos de final de la Champions League.
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Julián Álvarez se encargó de marcar el primero de los goles de la victoria del Atlético de Madrid ante Barcelona.
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La afición del Barcelona una vez más luce decepcionada tras una dolorosa caída en la Liga de Campeones de Europa.
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Atlético de Madrid se llevó un triunfazo en la casa del Barcelona y acaricia el pase a semifinales de la UEFA Champions League.
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Barcelona tendrá que remontar el 2-0 y deberá de hacerlo en el campo del Atlético de Madrid.
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Las redes estallan con ingeniosas burlas para el FC Barcelona.

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Cietsobal Soria y Jota Jordi son objetos de burlas en las redes sociales.
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