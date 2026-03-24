Barcelona convence a un crack para ficharlo, pero ídolo del Real Madrid intenta impedirlo

Su participación más estelar se dio ante el Real Madrid, en el histórico triunfo por 4-2 en la última jornada de la etapa de liguilla, donde aportó un doblete y el gol agónico del arquero ucraniano Anatoliy Trubin catapultó al equipo de José Mourinho a la repesca para entrar a octavos de final de la UEFA Champions League.