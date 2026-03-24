Barcelona convence a un crack para ficharlo, pero ídolo del Real Madrid intenta impedirlo

El FC Barcelona no pierde tiempo y ha convencido a crack de poder unirse a las filas del cuadro azulgrana de cara a la próxima campaña. Sin embargo, una leyenda del Real Madrid no quiere que se haga esa transferencia.
El FC Barcelona ha seguido de cerca varias opciones ofensivas de cara al próximo mercado de fichajes y en las últimas horas se informó que tiene casi amarrado el fichaje de un destacado jugador.
Tras la reelección de Joan Laporta como presidente, el FC Barcelona están confirmandos los puestos en los que el club buscará reforzarse en el mercado de verano.
Hansi Flick, DT del FC Barcelona, ha sido el que avaló el fichaje del jugador que estaría llegando a las filas del cuadro culé.
Andreas Schjelderup, delantero noruego que destaca en el Benfica, es el jugador que al parecer estaría por unirse a las filas del FC Barcelona de cara a la próxima campaña.
El extremo noruego del Benfica, Andreas Schjelderup, ha sido pretendido por el Barça, según informó la cadena de televisión danesa TV2.
Inclusive señalan que el FC Barcelona habría ido a verle en el partido del club Benfica ante el Arouca, según informó el diario deportivo portugués O Jogo.
Nacido en Bodø en 2004, se unió al FC Nordsjælland en 2020 y logró, un año más tarde, hacer su debut en la máxima categoría del fútbol noruego.
El Benfica lo contrató en 2022 y arrancó su camino en el equipo B de las Águilas, aunque al poco tiempo fue promovido al plantel superior.
Con la camiseta del Benfica lleva 79 partidos jugados, con 12 goles e igual cantidad de asistencias. La temporada actual marcha muy bien para él, ya que dijo presente en 36 encuentros, aportando siete tantos y brindando cuatro pases gol.
Su participación más estelar se dio ante el Real Madrid, en el histórico triunfo por 4-2 en la última jornada de la etapa de liguilla, donde aportó un doblete y el gol agónico del arquero ucraniano Anatoliy Trubin catapultó al equipo de José Mourinho a la repesca para entrar a octavos de final de la UEFA Champions League.
Además, lleva ocho partidos jugados con la absoluta de Noruega, con la que ya logró la clasificación al próximo Mundial. En la cita que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá, integrarán el grupo I junto a Francia, Senegal y el equipo que resulte ganador de la repesca entre Bolivia, Surinam e Irak.
"Sería fantástico si es verdad", señaló el jugador danés que destaca en el Benfica ante el interés de que podría llegar al FC Barcelona.
Unas palabras en las que deja claro que vería con buenos ojos vestir la camiseta del FC Barcelona si se planteara la posibilidad.
Según prensa lusa, Mourinho le ha pedido al jugador Andreas Schjelderup de que no fiche por el Barcelona. Cabe señalar que el luso es el estratega del noruego en Benfica.
Sus estadísticas en la actual campaña son realmente positivas, con siete goles y cuatro asistencias, y se ha convertido en uno de los intocables de Mourinho.
Mou, recordado DT del Real Madrid, le ha pedido al ex de Bodo Glimt y de Nordsjaelland que tenga un poco más de paciencia, antes de abandonar el Benfica.