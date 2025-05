Escándalo: Novia de un delantero fue captada robando en tienda y ella reacciona

"Nos robaron y no es un título para llamar la atención. De verdad entró una chica al local y descaradamente nos robó. Resulta ser una chica famosa y que es pareja de un futbolista. Pero tuvimos un final feliz: logramos recuperar todo con ayuda de la Policía. Esta historia sí fue de locos", difundió la tienda The New Black en un video que subieron a TikTok.