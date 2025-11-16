¿Amaño en eliminatoria de Concacaf? Futbolista explota y hace fuerte acusación

Escándalo en la Concacaf. Un seleccionado ha soltado una bomba que alerta a todos de cara al cierre de las eliminatorias para clasificar al Mundial 2026. ¡Lo hizo tras el Nicaragua vs Honduras!
Las declaraciones de un seleccionado nacional no se han hecho virales porque fue en zona mixta después del duelo entre Nicaragua y Honduras en Managua.
El futbolista atendió a un solo periodista en esa zona mixta y ahí soltó la bomba: "Lo que pasó en los partidos de atrás no es casualidad de perdonar a alguien, simplemente esa persona sabe lo que hizo y porqué lo hizo...", atizó.
Fue el atacante nicaragüense Byron Bonilla quien en una breve intervención con el periodista nica Humperdinck Martínez se desahogó sin que el comunicador se lo consultara.
Comenzó exteriorizando su felicidad por vencer a Honduras. "Alegría que nos merecíamos, buscábamos algo así hace mucho, tuvimos partidos complicados y no podíamos sacar el resultado y llegó ahora".
Nicaragua le ganó por 2-0 a Honduras ante todo pronóstico en la Jornada 5 de la Fase Final de la Eliminatoria de la Concacaf y todos comenzaron a hablar del porqué el equipo del 'Fantasma' Figueroa no jugó así en todo el tramo eliminatorio.
"Ahora que ganamos a Honduras no somos los mejores ni cuando perdimos éramos los más malos, pero es algo que necesitábamos y vimos que estamos hechos para grandes cosas, lástima que se dio a final", lamentó Byron Bonilla, quien milita en el Real Estelí.
Y sin pedir permiso y en medio de la breve intervención con el periodista, Byron Bonilla no se aguantó y trajo a colación los errores cometidos en la fecha FIFA de octubre, y que todos sabemos de quién hablaba Byron.
"Lo que se trabajó se hizo, se están olvidando de un punto y yo sí quiero decirlo: lo que pasó en los partidos de atrás no es casualidad de perdonar a alguien, simplemente esa persona sabe lo que hizo y porqué lo hizo", soltó Byron Bonilla, dejando medio nervioso al colega.
Esa crítica podría ir dirigida hacia el portero Miguel Rodríguez, criticado por toda Concacaf por sus horrores en la portería de Nicaragua en el 0-3 adverso de Nicaragua y en el 4-1 versus Costa Rica.
Y Byron Castillo no dudó en ahondar un poco más sobre el tema. "Esas no son cosas que pasan del día a día, son cosas que para mí están raras... pero ante Honduras el equipo se puso la faja y respetando al rival, sacamos el resultado".
Finalmente dijo. "Es una alegría grande no solo para mi, sino para todos, ganándole así a Honduras...".
Byron Bonila dejó una tremenda frase en el aire donde seguramente las autoridades del fútbol de Nicaragua, de Concacaf y FIFA, deberán tomar como referencia para realizar una investigación.
En conferencia de prensa luego del 4-1 ante Costa Rica, el técnico Marco Antonio Figueroa, le tiró toda la culpa al portero Miguel Rodríguez de esa derrota, desatando una ola de comentarios negativos hacia el polémico seleccionador, pero esa historia podría dar un giro inesperado.
De hecho, el 'Fantasma' Figueroa lo vetó de la selección nicaragüense a Miguel Rodríguez, que juega en el Seinajoki de Finlandia, para esta última fecha FIFA contra Honduras y Haití.
Tras los errores que cometió en la cancha Miguel Rodríguez, portero de la selección de Nicaragua, el costarricense Keylor Navas, se le acercó al final de partido a aconsejarle y lo animó al joven arquero de 22 años.
El guardameta Alyer López, quien juega para el Managua FC, fue quien tomó la titularidad en el partido contra Honduras ante el veto de Miguel Rodríguez.
Nicaragua voló hacia Curazao para cerrar su trayecto en esta eliminatoria de la Concacaf rumbo al Mundial United 2026 enfrentando a Haití, selección que de ganarle a los nicas podría clasificar a la Copa del Mundo.
Aún con el triunfo sobre Honduras, el equipo pinolero no tiene ninguna opción ni de repechaje ni de clasificación, por lo que la consigna es cerrar con dignidad el trayecto mundialista.