Afición del Levante reaccionó a la actuación de Kervin Arriaga en LaLiga

La actuación de Kervin Arriaga ante el Real Oviedo no pasó desapercibida.

La destacada actuación de Kervin Arriaga en la victoria del Levante sobre el Real Oviedo no pasó desapercibida.
Obligado a sumar para escapar de la zona roja, el Levante visitó este sábado el Estadio Carlos Tartiere y consiguió una valiosa victoria por 0-2 ante el Real Oviedo, en duelo correspondiente a la octava jornada de LaLiga.
El volante hondureño apareció por segundo partido consecutivo en el once inicial, lo que demuestra que ya ha superado sus molestias físicas y está aprovechando al máximo la confianza que le ha depositado su técnico Julián Calero. (Foto LaLiga)
Arriaga, de 27 años, estuvo puntual en la marca tratando de despejar todo el peligro que generaba el conjunto local en campo granota. Incluso protagonizó un duelo con el histórico Santi Carzola y un cruce con Salomón Rondón.
A diferencia de la fecha anterior contra el Getafe, el nacido en Puerto Cortés esta vez sí completó todo el encuentro y ya suma cinco apariciones en LaLiga.
Los goles del Levante fueron obra de Carlos Álvarez a los 30 minutos del primer tiempo y Etta Eyong selló la victoria al 72'. El delantero camerunés celebró su tanto con el hondureño y enmudecían el campo del Oviedo.
Tras finalizar el compromiso, con las tres importantes unidades en la bolsa, Kervin Arriaga se arrodilló sobre el césped para dar las gracias. En líneas generales fue un partido correcto el que disputó nuestro compatriota.
Cabe mencionar que se trata del segundo triunfo del Levante para subirse al decimosegundo puesto de la clasificación con ocho puntos. La actuación de Kervin no pasó desapercibida y en Honduras y aficionados del club español se lo reconocieron.
Desde el portal Fútbol de Centroamérica felicitaron al mediocampista catracho por su partido frente al Oviedo. "En buen momento", señalaron.
El periodista Oscar Funes comentó que Arriaga "se va consolidando en la mitad de la cancha, hoy completó por primera vez los 90 minutos. Muy valioso para su equipo, es el equilibrio. Impone orden, transmite liderazo y cada vez está mejor".
El portal Legión Catracha publicó que Kervin llegará en óptimas condiciones a la Selección de Honduras para los duelos eliminatorios contra Costa Rica y Haití. Además, la nota de 6.9 que tuvo durante el encuentro.
"¡Muy bien!", felicitó el periodista Gian Carlos Castañeda al volante hondureño por su notable actuación en LaLiga.
En TDTV resaltaron el gesto del goleador Carlos Álvarez elogiando a Kervin Arriaga por su gran trabajo en la victoria del Levante. "Qué buena adaptación está teniendo el 'Misilito' en LaLiga".
Y los aficionados del Levante empezaron a alucinar con el catracho: "Qué falta hacía un jugador así en el centro del campo. Con regularidad y si las lesiones le respetan, tenemos un jugador de los que dejan huella".
"Kervin Arriaga me mola mucho. Su carácter a la hora de jugar y defender a todos sus compañeros", dijo otro hincha del conjunto granota.
"Qué nivel de Manu Sánchez, Matías Moreno y Kervin Arriaga", comentó un fanático del Levante en X.
