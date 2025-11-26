Celebrando la Primera Comunión de Jorge Ozael

Junto a un grupo de 16 niños y adolescentes, Jorge Ozael Durón Guifarro, de 10 años, recibió su Primera Comunión en la Iglesia Espíritu Santo de la colonia Jardines del Valle, San Pedro Sula. Lo acompañaron orgullosos y felices, sus padres Jorge Alberto Durón Silva y Delia Susana Guifarro Díaz.