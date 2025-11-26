Celebrando la Primera Comunión de Jorge Ozael

Jorge Ozael entregó su ofrenda al sacerdote Alex Ramos, párroco de la Iglesia Espíritu Santo de la colonia Jardines del Valle.
Jorge Ozael en un momento de oración en la Misa de su Primera Comunión, un sacramento fundamental en la Iglesia Católica.
Momento en que la vela de Jorge Ozael es encendida, lo que simboliza recibir la luz de Jesucristo, quien es la luz del mundo.
Jorge Alberto Durón Silva y Delia Susana Guifarro Díaz junto a su hijo, Jorge Ozael, en la celebración de este importante acontecimiento en su vida espiritual.
Pedro Cubillo, Amparo Silva, Padre Javier Santos, Lourdes Echeverría, Alba Luz de Rogel, Delia Susana Guifarro, Jorge Alberto Durón, Waldina de Vallejo, Jorge Ozael Durón Guifarro, Dennis Vallejo y Zoe Doralina Guifarro.
La directora y maestros de Western International School: Mr. Max Sefali, Ms. Alejandra Diaz, Ms. Melissa Turcios (directora), Mr. Ricardo Coto, Astrid Ochoa, Glenda de Paz, Luis Paz y Dennis Vallejo.
Las catequistas de la Iglesia Espíritu Santo: Diana Lazo, Erika Amaya, Ester Amaya, Cecilio Sevilla, Tirza de Sevilla, Ms. Gabriela Rodríguez, Cindy Vásquez y Sofía Sevilla.
Karim Ozael Guifarro, Arely Diaz, Carlos Cárdenas (niño), Mercedes Diaz, Diana Sánchez y José Ozael Guifarro.
El pastel y boquitas con motivos espirituales deleitaron a los invitados.
Los invitados se llevaron hermosos recuerdos de la Primera Comunión de Jorge Ozael.
El retrato de Jorge Ozael, cuando era bebé, formó parte de la decoración del salón Oxford del Hotel Hilton.
Una hermosa decoración fue parte de la celebración en el Hotel Hilton de San Pedro Sula.
Jorge Ozael Durón Guifarro ha dado un paso importante en su vida espiritual al recibir el sacramento de la Primera Comunión.