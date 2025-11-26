  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías

Celebrando la Primera Comunión de Jorge Ozael

Junto a un grupo de 16 niños y adolescentes, Jorge Ozael Durón Guifarro, de 10 años, recibió su Primera Comunión en la Iglesia Espíritu Santo de la colonia Jardines del Valle, San Pedro Sula. Lo acompañaron orgullosos y felices, sus padres Jorge Alberto Durón Silva y Delia Susana Guifarro Díaz.

  • 26 de noviembre de 2025 a las 13:20 -
  • Brand Studio
Celebrando la Primera Comunión de Jorge Ozael
1 de 13

Jorge Ozael entregó su ofrenda al sacerdote Alex Ramos, párroco de la Iglesia Espíritu Santo de la colonia Jardines del Valle.
Celebrando la Primera Comunión de Jorge Ozael
2 de 13

Jorge Ozael en un momento de oración en la Misa de su Primera Comunión, un sacramento fundamental en la Iglesia Católica.
Celebrando la Primera Comunión de Jorge Ozael
3 de 13

Momento en que la vela de Jorge Ozael es encendida, lo que simboliza recibir la luz de Jesucristo, quien es la luz del mundo.

Celebrando la Primera Comunión de Jorge Ozael
4 de 13

Jorge Alberto Durón Silva y Delia Susana Guifarro Díaz junto a su hijo, Jorge Ozael, en la celebración de este importante acontecimiento en su vida espiritual.
Celebrando la Primera Comunión de Jorge Ozael
5 de 13

Pedro Cubillo, Amparo Silva, Padre Javier Santos, Lourdes Echeverría, Alba Luz de Rogel, Delia Susana Guifarro, Jorge Alberto Durón, Waldina de Vallejo, Jorge Ozael Durón Guifarro, Dennis Vallejo y Zoe Doralina Guifarro.
Celebrando la Primera Comunión de Jorge Ozael
6 de 13

La directora y maestros de Western International School: Mr. Max Sefali, Ms. Alejandra Diaz, Ms. Melissa Turcios (directora), Mr. Ricardo Coto, Astrid Ochoa, Glenda de Paz, Luis Paz y Dennis Vallejo.
Celebrando la Primera Comunión de Jorge Ozael
7 de 13

Las catequistas de la Iglesia Espíritu Santo: Diana Lazo, Erika Amaya, Ester Amaya, Cecilio Sevilla, Tirza de Sevilla, Ms. Gabriela Rodríguez, Cindy Vásquez y Sofía Sevilla.
Celebrando la Primera Comunión de Jorge Ozael
8 de 13

Karim Ozael Guifarro, Arely Diaz, Carlos Cárdenas (niño), Mercedes Diaz, Diana Sánchez y José Ozael Guifarro.
Celebrando la Primera Comunión de Jorge Ozael
9 de 13

El pastel y boquitas con motivos espirituales deleitaron a los invitados.
Celebrando la Primera Comunión de Jorge Ozael
10 de 13

Los invitados se llevaron hermosos recuerdos de la Primera Comunión de Jorge Ozael.
Celebrando la Primera Comunión de Jorge Ozael
11 de 13

El retrato de Jorge Ozael, cuando era bebé, formó parte de la decoración del salón Oxford del Hotel Hilton.
Celebrando la Primera Comunión de Jorge Ozael
12 de 13

Una hermosa decoración fue parte de la celebración en el Hotel Hilton de San Pedro Sula.
Celebrando la Primera Comunión de Jorge Ozael
13 de 13

Jorge Ozael Durón Guifarro ha dado un paso importante en su vida espiritual al recibir el sacramento de la Primera Comunión.
Cargar más fotos