Taylor Swift dice que se sentía sola al escribir “Folklore”

“(Estaba) imaginando que, en lugar de ser una mujer milenaria solitaria cubierta de pelo de gato bebiendo mi peso en vino blanco, era una dama victoriana fantasmal deambulando por el bosque con una vela en un candelabro, y escribía solo en pergamino, con una pluma emplumada”, dijo en un clip de un programa. “Eso estaba en mi mente , cómo pensé que me vería escribiendo ‘ Folklore ’”, comentó. “Eso no es lo que parecía... Así que eso es todo lo que importa: la ilusión”.

Al recordar esa etapa de aislamiento y abstracción artística, la intérprete no dudó en describirse a sí misma como una “fantasmagórica mujer victoriana”.

Su último recital en Melbourne no ha decepcionado a sus fans, y tampoco a quienes analizan al milímetro cada una de sus palabras en busca de titulares.

La cantante Taylor Swift no para de viajar. Tras la polémica en la que se vio envuelta hace unos días por el uso de su jet privado, excesivo a juicio de muchos, para volar a Los Ángeles, luego a Japón y finalmente a Las Vegas , donde disfrutó como una más de la victoria de su chico, Travis Kelce , en la Super Bowl , la diva del pop se encuentra ahora en Australia , en un nuevo tramo de su gira de conciertos ‘The Eras Tour’ .

A continuación, Taylor Swift entonó los primeros versos de su tema ‘Betty’, perteneciente al mencionado disco, en el que colaboró activamente su novio de entonces, el actor británico Joe Alwyn.

Las declaraciones de la estrella han sido rápidamente interpretadas como un dardo nada sutil para el citado Joe Alwyn.

El nuevo álbum de la estadounidense, ‘The Tortured Poets Department’, llegará a las tiendas el próximo mes de marzo y se espera que algunas de las canciones ahonden un poco más en esa hermética relación, que oficialmente terminó en abril del año pasado.

Puede que sus palabras de este fin de semana supongan un mero adelanto de lo que está por venir, siguiendo así la línea de discos anteriores.

”’Tortured Poets’ es un álbum... Creo que es el disco que más he necesitado hacer. Necesitaba hacerlo, fue como un salvavidas para mí. Todas las cosas por las que estaba pasando, y de las que estaba escribiendo... Me recordó que escribir canciones es algo que de verdad me ayuda en la vida”, aseguró Taylor Swift en su último concierto australiano al tiempo que en las pantallas aparecía la carátula de su más próximo lanzamiento.

La cantante actualmente está en una relación con Travis Kelce, el jugador de los Kansas City Chiefs de la NFL.