Shakira salta en defensa de sus fans tras crítica de Piqué

La hermosa relación que sostenían Shakira y Gerard Piqué ha quedado en nuestras memorias ya que actualmente, y a partir de su separación hace casi un año, ambas celebridades no se han cansado de hacerse la vida de cuadritos de diferentes maneras.

Fue hace unos días cuando el español se le fue encima a la colombiana. Asimismo, arremetió contra los seguidores de Shakira ya que ha recibido muy malos comentarios, en su mayoría de la comunidad latina.

“Yo te puedo poner el ejemplo con el tema que he pasado el año pasado, que bueno, mi ex pareja pues es latinoamericana, o sea, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades miles”.

Shakira le responde a Piqué

Tal parece que estas palabras hicieron gran eco en Shakira y fue después de haber dado a conocer que ya se encontraba viajando hacia Miami, lugar que será su nuevo hogar, que la colombiana lanzó un tuit descargando toda la furia hacia su ex pareja pero mostrando el orgullo de haber nacido en Latinoamérica.