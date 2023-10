Shakira defiende sus canciones de despecho contra Piqué: ‘Soy una loba herida’

“Estoy muy inspirada, estoy con ganas. Ha habido etapas en las que me tenían que arrastrar al estudio. A veces uno se pelea con su trabajo, a todo el mundo le pasa. Pero ahora estoy en una luna de miel con mi música y mi carrera. Estoy enamorada de lo que hago”, ha confesado con una sonrisa.

Desde que se mudó a Miami con sus retoños, resultado de unas intensas negociaciones con su ex sobre la tutela de los menores, la artista no ha dejado de recibir reconocimientos por su trabajo.

En ese sentido, Shakira no podría estar más satisfecha con el momento vital y profesional que atraviesa.

Shakira ha recordado que sus canciones siempre han tenido tintes autobiográficos, fruto de la forma en que procesa e interpreta lo que le ocurre.

“Cuando más escribo es cuando peor estoy. La vida me pega un revolcón, de eso he aprendido mucho y me siento más fuerte”, ha reconocido sobre el efecto “terapéutico” de su labor.

“No pensaba que tendría tanta energía vital para superar ciertas etapas de la vida. Y resulta que era menos frágil de lo que pensaba. Mi música es una herramienta de supervivencia”, ha subrayado.

El efecto tan positivo que ha tenido para ella su particular “catarsis” personal y profesional la mantiene completamente ajena a las críticas.